Eurothermo spa è un'azienda milanese che si propone come fornitore diretto di gas naturale nel mercato libero dell’energia. La società nasce nel 1977 dalla trasformazione della ETTORE CARLO RAVELLI, impresa attiva fin dal 1926 come fornitore di combustibili per il riscaldamento e, secondo quanto si legge nella brochure di presentazioni di Eurothermo, prima società a proporre nella città di Milano le gestioni del calore con bruciatori alimentati a granitello polacco. La tradizione innovativa è continuata negli ultimi anni con l’introduzione, tra i primi a Milano, del sistema di telecontrollo degli impianti di riscaldamento centralizzati.

I contatti di Eurothermo

Per mettersi in contatto con Eurothermo, per richieste di informazioni o di assistenza, l’azienda mette a disposizione il numero telefonico 02 90119622, oppure il numero di fax 02 90390493.

Per i soli clienti che hanno attivato una fornitura di gas metano, è attivo un call center dedicato che risponde al numero 02 90394521, il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 17:30 esclusi i giorni festivi.

Per richiedere un’offerta personalizzata, è inoltre possibile scrivere all’indirizzo e-mail: commerciale@eurothermo.it, possibilità che può essere particolarmente utile in una fase congiunturale come quella attuale, caratterizzata da repentini rincari delle bollette.

Forniture e servizi di Eurothermo

In rete è disponibile un depliant informativo sulle attività aziendali grazie al quale è possibile avere una panoramica esaustiva delle forniture e dei servizi energetici proposti da Eurothermo.

Sintetizzando quanto riportato nelle note pubblicate dall’azienda, riscontriamo la possibilità di sottoscrivere contratti per la fornitura di gas metano per il servizio di riscaldamento centralizzato condominiale. Fornitura che viene proposta con la possibilità di ottenere uno sconto sulla componente energia facilmente verificabile sulle fatture.

Tra gli altri contratti proposti, quello denominato “Servizio Energia”, che consiste nella gestione dell’impianto termico, con servizi di reperibilità h24 e l’ausilio di un sistema di telecontrollo e telegestione. Tale servizio, secondo le affermazioni dell’azienda, consentirebbe di creare la base per un doppio risparmio, energetico e gestionale, e proteggere l’ambiente grazie alla riduzione degli sprechi.

Eurothermo ha sviluppato, si legge ancora nella brochure, specifiche competenze nella progettazione, installazione e gestione di pannelli solari, per la produzione di calore, e pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica.

Eurothermo si occupa inoltre, con proprio personale, della manutenzione programmata e straordinaria degli impianti e della installazione di contatori individuali e valvole termostatiche per dare ad ogni utente la possibilità regolare la temperatura nella propria abitazione e di conoscere il proprio consumo, pagando solo per quanto effettivamente consumato.

La mission aziendale

Il già citato depliant illustrativo di Eurothermo, fornisce inoltre informazioni su quella che è la “mission” aziendale, mirata a “rendere ai clienti un servizio impeccabile con il miglior rapporto qualità /prezzo”. Ogni azione è basata, si legge ancora, “sulla completa soddisfazione dei clienti attraverso un servizio accurato ed efficiente”.