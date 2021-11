Lw Energy è una società del Salento che opera nel settore del mercato libero e propone la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica. I suoi servizi, come si legge sulla piattaforma aziendale, sono realizzati per la comodità della casa ma anche per le necessità delle imprese. Dunque possono usufruire della sue offerte sia i clienti per uso domestico sia le aziende. Per tale motivo, Lw mette a disposizione dei propri utenti una piattaforma online che fornisce diversi servizi, un numero verde per contattare l'assistenza clienti, un'area riservata online e altri recapiti.

Le priorità di Lw Energy: un servizio puntuale e limitazione dei costi

La società, come riporta il sito ufficiale, è stata creata nel 2008 e, attraverso la sua collocazione sul territorio in cui opera, la flessibilità e l'innovazione, mette al centro della sua attività la cura e l’attenzione ai bisogni dei singoli utenti. Lw Energy mira a proporre alla clientela un servizio preciso, trasparente e personalizzato, al fine di limitare i costi energetici.

Tramite la sua piattaforma afferma di proporsi non solo come fornitore di gas naturale ed energia elettrica, ma anche come partner che si interfaccia con il cliente per supportarlo e guidarlo nella gestione delle sue forniture di gas e luce.

Come ricevere assistenza gratuita dalla società: numero verde, recapiti e indirizzi

L'azienda afferma di non servirsi di un call center per parlare con la propria clientela, ma preferisce conoscere ogni fruitore dei suoi servizi. Per tale motivo sul sito ufficiale si legge: "ci sarà sempre una persona di riferimento a cui puoi rivolgerti per qualsiasi esigenza, nella fornitura o nel programma di risparmio energetico".

Il modo più immediato per mettersi in contatto con gli operatori di Lw Energy è quello di chiamare il suo numero verde 800.660.850. La società ha, inoltre, un altro numero di telefono che è possibile contattare per parlare con i suoi consulenti: 0833.54.23.67.

Coloro che, invece, preferiscono contattare l'azienda pugliese tramite il proprio indirizzo di posta elettronica personale possono scrivere a info@lwenergy.it. Nella sezione "Contatti", inoltre, è disponibile un apposito modulo online per rivolgersi direttamente alla sede centrale al fine di ricevere informazioni sulle offerte commerciali esclusive riguardo bollette di luce e gas, effettuare una segnalazione, indicare una problematica. Tale modulo può essere inoltrato dopo aver inserito i propri dati anagrafici, l'indirizzo e-mail personale, il numero di cellulare, l'oggetto e il contenuto del messaggio.

Lw Energy ha una nuova sede in cui accoglie il pubblico

La nuova sede "fisica" della società, con i suoi uffici di front office, si trova sulla strada provinciale di Specchia-Alessano, c/o stazione di servizio 2D - 73040 nel comune di Specchia, in provincia di Lecce. In tale sede vengono accolti i clienti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle - 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, mentre il sabato dalle ore 9:00 alle 12:30. Lw Energy in tale indirizzo ha organizzato i nuovi uffici in un layout su unico livello, con postazioni in open space, per accogliere la clientela.

Sul sito dell'azienda si legge: "L'idea di base nasce dalla necessità di trovare uno spazio per tutti, uno spazio per noi, dove lavorare comodamente e senza interferenze tra i vari uffici; uno spazio per i clienti che ci vengono a trovare, dove presentare le nostre offerte".

