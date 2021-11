Il Gruppo 'Omnia è' nasce come fornitore e distributore di corrente elettrica e gas metano, sin dalla liberalizzazione del mercato dell'energia. Il continuo rapporto con le grandi imprese energivore, come riportato sul sito aziendale, ha fatto sì che l'azienda si spingesse verso la ricerca e sviluppo di pratiche e soluzioni che permettessero un abbattimento dei consumi. Negli anni si è consolidato un ventaglio di offerte e proposte da parte di Omnia che non consiste solamente nella fornitura di luce e gas al miglior prezzo sul mercato o tramite le offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo fisso o variabile con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ma anche per quanto riguarda servizi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili.

Si legge sul sito che i professionisti di Omnia energia si impegnano nella ricerca e sviluppo di tecnologie sempre nuove, anche per quanto riguarda hardware e software di ultima generazione, per portare un effettivo risparmio ai consumatori grazie alla riduzione dei consumi.

Numero verde Omnia energia: come contattare l'assistenza clienti

Il gruppo Omnia mette a disposizione dell'utenza, clienti o potenziali interessati ai servizi proposti, diversi metodi di contatto. Il modo più diretto per mettersi in comunicazione con l'azienda è sicuramente il numero verde, raggiungibile solamente da rete fissa digitando il numero 800 98 44 55, mentre da telefono cellulare o dall'estero si può chiamare il numero 346 86 05 478, su questo recapito è attivo anche un servizio di messaggistica grazie a WhatsApp.

Il servizio clienti è attivo da lunedì al venerdì dalle ore dalle 09:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00. Per mandare una richiesta scritta è possibile inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@omniaenergia.it oppure compilare, nella pagina contatti del sito aziendale, il form messo a disposizione con tutti i campi richiesti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Contatti e punti informativi in Calabria di Omnia è

L'azienda ha la sede con gli uffici centrali a Zuppano in provincia di Cosenza ed è possibile contattare la segreteria al numero 0984 825356 con gli stessi orari del servizio clienti del numero verde. È presente un punto vendita energy store a Cosenza, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:00, si consiglia di prendere appuntamento per essere ricevuti in ottemperanza alle norme attuali per evitare assembramenti nel negozio. Nel caso si vivesse lontani da Cosenza nella regione Calabria ci sono molti punti informativi: Scalea, San Pietro a Maida, Rogliano, Isola di Capo Rizzuto, Mottafollone, Chiaravalle Centrale, Mendicino e Crotone. È possibile trovare i riferimenti di queste agenzie e punti informativi sulla pagina contatti del sito aziendale.

Il Gruppo Omnia è, come riferisce l'azienda, non è solo fornitura di luce e gas, ma si è sviluppato un ramo d'azienda per portare famiglie, condomini e aziende verso un minor consumo di energia. Il risparmio energetico passa verso diagnosi energetiche sugli edifici per contenere la dispersione e aumentare l'efficienza energetica delle strutture. Omnia è ha messo a punto dei servizi ad alto contenuto tecnologico proprio per far impattare il meno possibile i consumi energetici sulle bollette ma anche sull'ambiente.

Per avere una panoramica più ampia delle aziende che si propongono sul mercato dell'energia con offerte innovative per l'abbattimento dei consumi e costi, si consiglia di visitare il canale Abbassa Bollette.