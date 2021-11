Minerva Energia è un operatore energetico attivo nel settore vendita e supporto energia con sede legale e operativa nella provincia di Novara.

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale, la territorialità è il punto di forza dell’azienda, grazie alla quale sono stati stipulati importanti accordi con associazioni ed enti del territorio.

Minerva Energia - si legge sul sito - fa parte di un Gruppo che comprende anche Equienergia, società che si occupa di ingegneria e consulenza energetica, e Invesco, la start-up innovativa del gruppo che investe nella realizzazione di interventi di efficientamento energetico.

I contatti per informazioni e chiarimenti

Per informazioni e assistenza, Minerva Energia mette a disposizione il numero di telefono 0322 1958083. Per l’invio di comunicazioni scritte o documenti, può essere usato l’indirizzo di posta elettronica info@minervaenergia.it, oppure la posta ordinaria da inviare alla sede principale del Gruppo, in via Matteotti, 26 a Borgomanero, in provincia di Novara.

Messaggi possono essere inviati anche attraverso il form predisposto sul sito aziendale, a seguito del quale si potrà essere contattati dal personale aziendale.

Chi ha già sottoscritto un contratto di fornitura ed ha bisogno di chiarimenti, ha inoltre a disposizione un’apposita “Area Clienti” alla quale accedere dal sito aziendale, previa registrazione e impostazione di una password.

Tutti i contatti possono essere utilizzati anche da chi non è ancora cliente di Minerva Energia ma ha bisogno di informazioni sui servizi in vista di un cambio di fornitore.

A questo proposito, tutte le informazioni sulle ultime novità in campo energetico possono essere consultate visitando la pagina “Abbassa Bollette”. Utile anche come guida per contenere i costi a seguito degli ultimi rincari delle bollette.

Luce e gas, una guida nella scelta tra le varie offerte

L’evoluzione del mondo dell’energia imposta dall’avvento del mercato libero, ha portato all’ingresso in scena di una notevole quantità di gestori che propongono servizi di fornitura luce e gas.

Come sottolineato sul sito aziendale, Minerva Energia promette di accompagnare il cliente nella scelta della fornitura di energia elettrica e di gas naturale, illustrando in modo chiaro le opportunità offerte dal mercato. Il supporto nella scelta viene fornito da un consulente in presenza che ascolta le esigenze del cliente, ne valuta il profilo dei consumi e presenta la simulazione di una proposta. Tutto questo, precisa l’azienda, sia che si tratti di un privato che di una piccola attività o una grande azienda.

Per chi decide di sottoscrivere un contratto, l’azienda offre servizi aggiuntivi quali una fatturazione semplice e facilmente comprensibile e la possibilità di ricevere un’allerta mensile per l’invio dell’autolettura del contatore.

A chi si rivolgono le offerte di Minerva Energia

Le offerte di Minerva Energia si rivolgono a diverse tipologie di clientela, con la personalizzazione così descritta sul sito ufficiale: