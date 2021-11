Miogas & Luce si occupa di fornire energia elettrica e gas naturale ad una clientela ubicata principalmente nell’area sud di Milano. Nata negli anni Sessanta in seguito alla fusione di 5 società municipalizzate attive nella fornitura di gas e luce, negli ultimi anni ha ampliato il suo campo d’azione proponendo anche la vendita e l'installazione di climatizzatori di ultima generazione e di caldaie a condensazione.

Nel 2017, Miogas è stata acquisita dalle società Spigas s.r.l. - attiva nei segmenti dell’approvvigionamento e vendita all’ingrosso di gas naturale e di gas ed energia elettrica a clienti retail - e Canarbino S.p.A – società a capo di un Gruppo che opera in Italia nel settore dei servizi di innovazione e per l’efficientamento energetico.

Miogas & luce, i contatti per informazioni e preventivi

Secondo quanto riportato nelle note informative dell’azienda pubblicate sul sito web ufficiale, Miogas & Luce mette al centro della sua azione il rapporto diretto e trasparente con i clienti.

Puntando alla personalizzazione del servizio. Per questo, l’azienda ha attivato una serie di contatti per la richiesta di informazioni e assistenza, a partire dal numero verde gratuito 800 032 826, raggiungibile da rete fissa, oppure 02 899 522 40 per le chiamate da rete mobile. I numeri sono attivi da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, e il sabato, dalle 9:00 alle 13:00.

La sede legale dell’azienda è in viale Lombardia, 34 a Rozzano (MI), ma è presente sul territorio anche una rete di Punti Assistenza, il cui elenco può essere consultato sul sito, gestiti da consulenti commerciali ai quali richiedere informazioni. A questo proposito, l’azienda informa che, al fine di rispettare le norme di sicurezza vigenti, gli accessi agli sportelli sono contingentati ed è obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Gli utenti che hanno sottoscritto un contratto, inoltre, possono gestire dallo smartphone le proprie forniture di luce e gas scaricando l’app Miogas&luce. Per essere contattati dall’azienda via e-mail, bisognerà invece lasciare un messaggio sul form del sito.

Ricordiamo che, visitando la pagina “Abbassa Bollette”, si potrà accedere ad ulteriori informazioni in merito alle ultime novità in campo energetico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le offerte luce e gas

L' introduzione del mercato libero dell’energia ha dato agli utenti la possibilità di scegliere il proprio fornitore valutando l’offerta energia più adatta alle proprie esigenze.

Secondo quanto riportato sul sito web, Miogas & luce è impegnata quotidianamente a offrire ai consumatori la migliore soluzione energetica, con tariffe competitive che i clienti possono monitorare attraverso l’accesso al profilo personale dell’Area Clienti.

Tutte le offerte per le forniture luce e gas, per privati, condomini e aziende, non prevedono spese di attivazione in caso di cambio fornitore.

​​Tutti i contatti possono essere utilizzati per richiedere all’azienda preventivi personalizzati.

I servizi per i clienti Miogas & luce

Ad integrazione delle forniture energetiche, l’azienda ha attivato una serie di servizi aggiuntivi per facilitare il rapporto cliente/fornitore, tra i quali: