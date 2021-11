Penta Energie è un fornitore di energia attivo nel settore del mercato libero energetico e si occupa della vendita di luce e gas, destinata sia alle imprese sia agli utenti per uso domestico. Sul suo sito ufficiale si legge che la società vuole essere vicina alla clientela al fine di fornirle gas e luce a kilometro zero, oltre ad avere valori come la trasparenza e l'affidabilità.

La società permette agli utenti di mettersi in contatto con i propri consulenti mediante diversi metodi: un numero verde, una piattaforma online, indirizzi di posta elettronica, la sua sede fisica e un apposito form da compilare telematicamente.

Gli obiettivi e la 'mission' di Penta Energie: risparmio, trasparenza e ottimizzazione delle risorse

L'azienda afferma di essere nata con l’ambizione e l’obiettivo di crescere e divenire una realtà che si distingue nel diversificato panorama delle imprese energetiche presenti sul mercato italiano. Tra i suoi obiettivi vi è quello di essere facilmente accessibile agli utenti, vicina e attenta alle esigenze di chiunque usufruisca dei suoi servizi, con un determinato orientamento alla trasparenza. La sua 'mission' si basa sui concetti di crescita innovativa e cambiamento del sistema, i quali devono essere perseguiti aderendo a una linea etica di pensiero e di azione incentrata sulla professionalità sull'affidabilità.

Oltre a tali valori e sempre in quest’ottica, con lo stesso impegno gli operatori si pongono al servizio della clientela.

Penta Energie, inoltre, come riportato sulla sua piattaforma ufficiale, crede che l'energia sia una fonte vitale e desidera che essa sia rispettata e usata nel modo migliore. Per mettere in pratica ciò offre soluzioni personalizzate a enti, imprese e utenti per uso domestico, le quali puntano a ottimizzare il risparmio energetico e condurre al minimo i costi sulle bollette di luce e gas, utile visti i recenti rincari delle bollette.

Infatti, secondo i valori aziendali, è importante il risparmio delle risorse economiche e contemporaneamente quello delle risorse energetiche. Penta Energie accompagna i fruitori dei suoi servizi in questo percorso e nell’ottimizzazione delle proprie necessità: "per questo - viene puntualizzato sulla piattaforma - vogliamo essere vicini alla clientela, fornendole una puntuale consulenza".

Penta Energie: recapiti, numero verde, indirizzi e apposito form telematico

L'azienda, dunque, punta a fornire alla sua clientela una buona assistenza mediante i suoi canali e piani personalizzati. La sede fisica della società è collocata in via Friuli 24, 33033 Codroipo (provincia di Udine). Il riferimento telefonico gratuito da contattare mediante un dispositivo di telefonia mobile o fisso è (+39) 0432 1901737.

I clienti che desiderano ricevere assistenza tramite un indirizzo di posta elettronica personale, invece, possono scrivere al recapito info@pentaenergie.it. Infine nella sezione "Contatti" è attivo un apposito form da compilare mediante i propri dati anagrafici, l'oggetto e il messaggio da inoltrare per contattare il servizio clienti.

Gli utenti hanno la possibilità di interfacciarsi con l'azienda per chiedere come chiamare operatore, per segnalare un eventuale disservizio o malfunzionamento, per richiedere informazioni di carattere generico, o semplicemente per ottenere le offerte della società sulle bollette di luce e gas.

