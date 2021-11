Free Luce & Gas nasce nel 2012 come fornitore di energia elettrica e gas grazie ad una collaborazione tra professionisti con esperienza decennale nel settore informatico ed energetico. La sua attività, nei primi anni, era dedicata esclusivamente alla gestione di clienti industriali. Successivamente, allarga il proprio interesse anche al mercato delle forniture domestiche e alle piccole e medie imprese.

Free Luce & Gas, inoltre, controlla un gruppo di aziende consolidate che operano anche in altri ambiti, come le opere di ingegneria nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili ed in ambito industriale.

Come mettersi in contatto con Free Luce & Gas

Secondo quanto riportato sul sito web dell’azienda, la continua attenzione all'innovazione e la qualità delle soluzioni proposte hanno permesso alla società una forte fidelizzazione e un rapido ampliamento del portafoglio clienti.

Per richiedere informazioni dettagliate nell’ambito delle forniture di energia elettrica e gas è possibile contattare il numero verde 800 171 171, dalle ore 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

Per i clienti che invece vogliono informazioni sull’efficienza energetica, il numero verde di riferimento è 800 766 457.

È possibile, inoltre, inviare documentazione all’indirizzo di posta elettronica offerte@freelucegas.it.

La sede principale dell’azienda è a Roma, in viale Gorizia 25/C.

L’azienda mette a disposizione dei suoi utenti anche il suo sito internet, dal quale poter entrare nell’Area Clienti e gestire autonomamente il proprio contratto di fornitura. Questa modalità consente di avere la massima autonomia nelle operazioni come il pagamento delle bollette, la consultazione dello storico delle bollette, l’autolettura del contatore, la consultazione delle modalità per l’accesso ai bonus.

È inoltre possibile approfondire le caratteristiche delle offerte per privati e aziende inserendo i propri dati e richiedendo un supporto on line. Nell’area dedicata ‘FAQ’. Sono consultabili le domande poste più frequentemente dagli utenti e le relative risposte dell’azienda messe a disposizione degli utilizzatori del portale.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica anche visitando il nostro canale Abbassa Bollette.

I valori dell’azienda

Secondo quanto si legge nelle note informative dell’azienda, la costante attenzione verso i propri clienti, insieme alla volontà di instaurare rapporti trasparenti e corretti, la ricerca continua di soluzioni innovative e la creazione di collaborazioni affidabili, sono i valori che distinguono il gruppo Free Luce & Gas. Grazie a queste caratteristiche e alle strategie adottate negli anni, si riporta inoltre, il gruppo è riuscito velocemente ad affermarsi nel complesso e mutevole scenario energetico sul territorio nazionale.

Mercato libero e strategie di impresa

Il mercato dell’energia sta vivendo una fase di intensa trasformazione sulla spinta di clienti sempre più esigenti. In questo panorama, gli operatori energetici si trovano a dover attivare nuove strategie per la creazione di valore aggiunto.

Secondo un recente studio riportato sul sito dell’azienda e realizzato attraverso indagini statistiche, la domanda dei consumatori è fondamentale per caratterizzare l’industria energetica. Dalla ricerca è emerso, in particolar modo, che non tutti i clienti sono uguali. Nell’attuale mercato libero dell’energia, circa l’80% dei clienti cerca online informazioni sui fornitori, uno su tre sceglie i canali tradizionali, due su cinque cambiano contratto in meno di un anno e sette su dieci scelgono un modello di tariffazione basato sui consumi.

L’evoluzione nella domanda dei consumatori è quindi destinata a caratterizzare il panorama degli operatori nei prossimi anni.