Per la serie BlastingTalks intervistiamo Antonio Gentile, Country Manager per l'Italia di Carvago. Carvago è un servizio che rende il processo di acquisto di un’auto molto più semplice dei canali tradizionali. Contrariamente ai rivenditori di auto usate, l’azienda non possiede alcuna vettura, ma agisce come un marketplace dove è possibile acquistare in sicurezza.

Iniziamo partendo da una breve descrizione di cosa faccia Carvago e di come sia arrivata l’ampia espansione in Europa.

Carvago è un progetto unico, soprattutto grazie alla sua proposta. La vendita di automobili ha funzionato nello stesso modo negli ultimi 30-50 anni. Il cliente sceglie un veicolo da una selezione molto limitata e il più delle volte a 50-100 chilometri da casa sua. Questo significa che deve scendere a una serie di compromessi, semplicemente perché non è in grado di trovare un veicolo che soddisfi esattamente le sue aspettative in quella selezione limitata.

Come avete ovviato a questo problema?

Carvago è il primo mercato di autovetture completamente online in Europa.

Ciò porta un numero considerevole di vantaggi per i clienti. Possono scegliere tra centinaia di migliaia di auto da partner collaudati, con il medesimo margine su ogni auto, quindi nessuno spingerà loro a comprare un'auto specifica e, l'unico dettaglio che fa la differenza, sono le condizioni tecniche dei veicoli, che Carvago controlla accuratamente prima di acquistare.

Quale strategia impiegate per organizzare la vostra attività in modo differente rispetto ai metodi tradizionali praticati online?

Grazie al modello di business orientato ai dati, possiamo adattarci rapidamente a qualsiasi mercato europeo, quindi le sfide più grandi in ogni mercato sono la logistica e l'amministrazione. Fortunatamente abbiamo forti partnership nei paesi europei che ci aiutano a consegnare ciò che viene promesso.

L'ingresso in altri importanti mercati europei nel 2022 è anche sul nostro radar, raggiungendo 9 paesi dell'azienda prima della fine del 2022.

Nella parte finale del 2021 siete arrivati anche in Italia: com’è avvenuto questo processo e per quale motivo ritenete interessante estendere i vostri servizi nel nostro paese?

Ritengo che il mercato italiano sia molto importante per il business di ogni azienda, specialmente quando si tratta di automotive. L’Italia è la patria di auto così belle, ingegneri qualificati e car designer di fama mondiale: un mix di ingredienti che Carvago ha sfruttato per diventare una delle aziende leader nel mercato delle auto usate in ambito europeo. Per via della sua posizione geografica, il processo logistico che copre l’Italia da Milano a Reggio Calabria e anche le isole ha rappresentato una grande sfida, ma dopo quasi mezzo anno di attività nel Bel Paese siamo lieti di constatare di come siamo riusciti a stabilire un processo di qualità che funziona.

Cosa differenzia il vostro portale dagli altri marketplace di autovetture presenti online?

La differenza principale risiede nella proposta. Crediamo nella dimensione dell’offerta ed è per questo che l’abbiamo mantenuta nella maniera più ampia possibile, preservandone la qualità. Se date un’occhiata alla nostra piattaforma, noterete come abbiamo circa 700.000 autovetture usate a disposizione. Un’altra differenza sostanziale è che noi siamo fornitori di servizi e non possediamo le auto: questo significa che non siamo costretti a vendere ai nostri clienti proprio quelle auto, a meno che non vi siano buone condizioni in relazione all’età e al chilometraggio.

Dopo aver scelto l’auto su Carvago è possibile ordinare un efficiente servizio di CarAudit al costo di 79€, indipendentemente da dove si trovi l’auto in Europa.

In sole 48 ore, i clienti ricevono un rapporto tecnico completo che contiene 270 punti di ispezione e una certificazione che attesti come l’auto venduta corrisponda realmente a quella pubblicizzata sulla nostra piattaforma. A seconda del risultato del CarAudit, è possibile scegliere se l’auto piaccia o meno. Se sì, Carvago acquista l’auto per il cliente e la consegna direttamente a casa.

Può darci qualche dato in merito ai trend di acquisto che hanno caratterizzato i primi mesi del 2022? Quali modelli di auto sono stati ritenuti più interessanti dagli acquirenti?

Le tendenze di acquisto nel primo trimestre del 2022 non sono cambiate molto rispetto al 2021. Ciò che invece sta cambiando negli ultimi due anni sono i prezzi delle auto.

Dall'inizio del 2022 i prezzi dei modelli, tipicamente fino a 3 anni, con basso chilometraggio e condizione di auto nuova, hanno registrato un incremento del 10%.

Se dovesse dare dei consigli ai nostri lettori che stanno pensando di acquistare un’auto usata, cosa suggerirebbe?

Quando si acquista un'auto usata, non esitate a prendere più tempo per un controllo adeguato prima della transazione e assicurarvi una garanzia. I nostri clienti hanno la possibilità di ottenere un rimborso dopo soli 14 giorni dall’acquisto dell’auto e stiamo fornendo una garanzia completa della durata di 12 mesi, con anche la possibilità di estenderla ulteriormente.

Il mercato delle auto ha subito la crisi economica dettata dal coronavirus, i problemi legati alle catene di approvvigionamenti e ora si trova di fronte alle inevitabili ripercussioni della guerra in Ucraina: quale sarà la conseguenza di questo mix di eventi nei prossimi anni?

Nella prima ondata supponiamo che la consegna di nuove auto dai produttori possa superare l’estensione record e ciò significa più di un anno di attesa. In questo modo sempre più clienti abituati a comprare auto nuove, cercheranno auto fresche di 1 o 2 anni. Di conseguenza, la domanda sul mercato dell’auto usata supera l’offerta ancor di più e proprio nella regola economica di base, questo inciderà sulla crescita dei prezzi, oltre a una minore offerta. È una delle ragioni per cui crediamo che la grande offerta europea presente su Carvago possa funzionare ancora di più in questi tempi.

