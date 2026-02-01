Tra il 29 e il 31 gennaio 2026 il Bitcoin rompe la soglie degli 80.000,00 dollari e tocca i minimi in area, tra i 77.000,00 e i 79.000,00; Ether scende di circa il 12% in una seduta e le liquidazioni sulle posizioni a leva superano 1 miliardo di dollari. Il contesto è quello di dollaro più forte e aspettative di tassi più alti, riaccese anche dalla nomina di Kevin Warsh come candidato alla guida della Federal Reserve. Nella stessa finestra, in una sola giornata, le uscite dagli ETF spot arrivano vicino a 818 milioni di dollari. Da qui parte un repricing dei rischi: ribilanciamenti, domande ai consulenti e revisione dei presidi di accettazione e disclosure sulle piattaforme.

Il risk-off del 2026 e la crisi del Bitcoin

Quando i capitali cercano rifugi tradizionali, la cripto torna pro-ciclica: il crollo dei Bitcoin del 2026 non è percepito come una "copertura", ma come una volatilità che si aggiunge al portafoglio. La narrativa "digital gold" regge solo se il rischio di liquidità e di sensibilità al macro, restano marginali; in questa fase accade il contrario. Per questo la tutela dei risparmiatori cripto diventa sostanziale: comunicazioni che esplicitino il drawdown, rischio di perdita totale, correlazioni variabili e fragilità nei momenti di stress, compresi gli orari di negoziazione, custodia e rischio di controparte.

ETF spot, derivati e weekend liquidity: i canali di contagio

I deflussi di ETF bitcoin sono il primo amplificatore: trasformano sentiment e notizie in vendite "meccaniche", con volatilità intraday e rischio di gap. Il secondo è la leva: stop-loss e margin call alimentano la spirale di liquidazioni, più violenta quando la profondità di book cala (weekend inclusi). Il terzo è operativo: spread, slippage, pricing e continuità del servizio. Qui la responsabilità degli intermediari crypto si misura su presidi verificabili: regole di formazione del prezzo, gestione degli ordini, criteri di limitazione in stress discolsure sui disservizi.

Regola e responsabilità: MiFID II e regolamento MiCA

In affari e finanza se l'accesso passa da strumenti finanziari distribuiti da intermediari tradizionali, il perimetro è MiFID II: appropriatezza/adeguatezza, governo del prodotto, conflitti di interesse, tracciabilità del processo e coerenza tra target market e distribuzione.

Se l'accesso è "crypto-native", pesano custodia, controparte e rischio operativo. In Europa il regolamento MiCA rende più stringenti marketing, salvaguardia degli asset e gestione dei reclami, con regime applicabile dal 30 dicembre 2024 e una transizione che può arrivare fino al 1 luglio 2026 o fino all'esito dell'autorizzazione, a seconda dei regimi transitori nazionali.

Contenzioso e scenari: dove nasce l'onere probatorio

Nella fase "stay alive" il rendimento passa in secondo piano e conta di molto la prova. Le contestazioni tipiche riguardano profilazione incoerente con volatilità/leva, informativa insufficiente (rischi "normalizzati"), esecuzione contestata (best execution, slippage, blackout).

Nel crollo dei Bitcoin la domanda implicita è sempre la medesima: il cliente è stato messo nella condizione di capire realmente la situazione? In questo contesto la tutela dei risparmiatori cripto e la responsabilità degli intermediari crypto, convergono su processi documentati, evidenze di adeguatezza e disclosure coerente. nelle prossime settimane, la variabile guida sarà inevotabilmente la persistenza dei deflussi degli ETF Bitcoin, insieme a tassi/dollaro e resilieza delle infrastrutture di custodia.