I mercati azionari europei hanno concluso la seduta del 7 maggio 2026 in netto calo, riflettendo un clima di attesa per possibili sviluppi nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. Questa incertezza ha pesato sulle principali piazze del Vecchio Continente, con la Borsa di Londra che ha registrato la performance più debole, cedendo l'1,6%. Anche Parigi, Francoforte e Amsterdam hanno chiuso in ribasso dell'1,1%, mentre la Borsa di Milano ha segnato un calo dello 0,8%. Madrid è riuscita a contenere le perdite, chiudendo comunque in flessione dello 0,3%.

A Piazza Affari, la giornata è stata particolarmente difficile per Campari, il cui titolo ha subito un crollo significativo.

Andamento Generale dei Mercati e Titoli Principali

Nel comparto energetico, il prezzo del gas è rimasto stabile a 44 euro al Megawattora, mentre il petrolio ha mostrato incertezza, mantenendosi intorno ai 94 dollari al barile. Sul fronte macroeconomico, lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 73 punti base, e l'euro ha mantenuto la sua stabilità a quota 1,17 contro il dollaro. Il Bitcoin ha evidenziato una debolezza, con oscillazioni che lo hanno portato anche sotto gli 80 mila dollari.

La seduta a Piazza Affari è stata dominata dalla forte pressione di vendita su Campari, che ha chiuso con un calo del 14%, attestandosi a 5,6 euro.

Il titolo ha risentito della pubblicazione dei risultati trimestrali, diffusi la sera precedente a mercati chiusi, che hanno rivelato vendite nette inferiori alle stime degli analisti. La giornata ha visto ribassi significativi anche per altri importanti titoli: Tenaris ha perso il 6%, Saipem il 5% e Azimut il 4%. Anche Bper ha registrato una flessione del 3,3% dopo la comunicazione dei propri conti trimestrali. In controtendenza, hanno mostrato un andamento positivo Diasorin e Poste Italiane, entrambe in rialzo di oltre due punti percentuali. Tra i titoli a elevata capitalizzazione, Tim si è distinta con una crescita del 3,7%, risultando la migliore della giornata.

Dettagli sui Risultati di Campari e Contesto

Campari ha comunicato che le sue vendite nette del primo trimestre 2026 sono cresciute meno del previsto, generando una sorpresa negativa nel mercato. I dati diffusi dall'azienda hanno indicato un aumento delle vendite organiche del 3,3%, un valore inferiore rispetto alle aspettative degli analisti. La società ha attribuito questa crescita più contenuta rispetto alle previsioni a una domanda più debole in alcuni mercati chiave e a un confronto sfavorevole con il primo trimestre dell'anno precedente. Questi fattori hanno contribuito alla forte pressione al ribasso sul titolo, che ha registrato una delle peggiori performance del listino nella seduta odierna.

Il contesto generale dei mercati continua a essere influenzato dall'incertezza geopolitica e dall'attesa di segnali chiari dalle trattative internazionali. Questa situazione si riflette sulla volatilità degli indici e dei principali titoli quotati, mantenendo alta la cautela tra gli investitori.