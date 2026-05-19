I rendimenti dei Treasury statunitensi a 30 anni hanno registrato un significativo aumento, raggiungendo il 5,18%. Questo valore, registrato il 19 maggio 2026, è il più alto dal 2007, segnando un incremento di cinque punti base. L'impennata è avvenuta in un contesto di crescenti preoccupazioni sull'inflazione, che hanno innescato vendite diffuse nel mercato globale delle obbligazioni.

L'aumento dei rendimenti riflette la tensione sui mercati finanziari internazionali, dove le aspettative di una persistente pressione inflazionistica hanno spinto gli investitori a ridurre l'esposizione ai titoli obbligazionari.

Il Treasury a 30 anni è un punto di riferimento cruciale per i titoli a lunga scadenza, e la sua evoluzione è attentamente monitorata.

Andamento degli altri titoli del Tesoro USA

La dinamica rialzista ha coinvolto anche altre scadenze dei Treasury statunitensi. Il titolo a 20 anni ha raggiunto il 5,200%, quello a 10 anni il 4,652%, a 7 anni il 4,472%, a 5 anni il 4,310%, a 3 anni il 4,187% e a 2 anni il 4,103%. Anche le scadenze più brevi (1 anno, 6 mesi, 3 mesi, 2 mesi, 1 mese) hanno mostrato rendimenti in crescita, segnalando una tensione generalizzata lungo l'intera curva dei Treasury.

Le preoccupazioni sull'inflazione e le loro conseguenze

La crescita dei rendimenti sui Treasury a 30 anni è attribuita principalmente alle preoccupazioni sull'inflazione, che hanno alimentato vendite generalizzate nel mercato obbligazionario globale.

Il rendimento del titolo del Tesoro USA a 30 anni indicizzato all’inflazione, attestatosi al 2,869%, evidenzia un aumento delle aspettative di protezione dall’inflazione.

Il movimento dei rendimenti obbligazionari è un indicatore fondamentale, osservato da investitori e analisti per le sue ripercussioni su mercati finanziari e condizioni di finanziamento per governi e imprese. Il livello raggiunto dal Treasury a 30 anni è un segnale rilevante per il mercato, che monitora costantemente dinamiche inflazionistiche e risposte degli investitori.