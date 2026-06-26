Federica Brancaccio, presidente nazionale dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), ha sollevato una questione cruciale per l'accessibilità abitativa durante l'assemblea annuale di Ance Caserta. L'intervento della presidente si è concentrato sull'housing sociale e sul recente Piano Casa del Governo, evidenziando la necessità di un intervento fiscale mirato per sostenere le categorie più vulnerabili della popolazione. Brancaccio ha infatti proposto l'abbattimento dell'Iva al 10% per gli immobili destinati a studenti e a persone in condizioni economiche svantaggiate, sottolineando una contraddizione nelle politiche attuali.

«Si parla tanto di abbassare i costi dei fitti o per gli acquisti di immobili per le categorie meno abbienti, come per esempio gli studenti, ma poi non si prevede l’abbattimento dell’Iva al 10% e la si scarica su di loro», ha dichiarato con fermezza la presidente Ance, evidenziando come le discussioni sull'accessibilità abitativa non sempre si traducano in misure concrete e immediate a favore dei cittadini.

La proposta Ance per un'abitazione più accessibile

La richiesta di Federica Brancaccio si inserisce in un più ampio dibattito sulle strategie per rendere il mercato immobiliare più equo e inclusivo. L'abbattimento dell'Iva per specifiche tipologie di immobili rappresenta, secondo l'Ance, uno strumento fiscale di grande efficacia per alleggerire il carico economico su chi fatica ad accedere a una casa dignitosa.

Questa misura, se adottata, potrebbe rappresentare un passo significativo per ridurre i costi complessivi legati all'acquisto o all'affitto, rendendo l'abitazione più sostenibile per studenti e fasce deboli della popolazione.

L'associazione dei costruttori edili, attraverso la sua presidente, ribadisce l'importanza di affiancare alle discussioni teoriche azioni pratiche che incidano direttamente sul portafoglio delle famiglie e degli individui con minori disponibilità economiche. L'obiettivo è quello di trasformare le intenzioni in politiche attive che possano generare un impatto positivo e tangibile sulla vita di migliaia di persone.

Il Piano Casa del Governo e la visione di Ance

Il Piano Casa, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri, è stato un altro punto focale dell'intervento di Brancaccio.

La presidente Ance aveva già espresso un giudizio positivo sul provvedimento in un precedente contesto, affermando: «Finalmente il problema della casa viene affrontato a 360 gradi». Questa dichiarazione sottolinea l'apprezzamento per un approccio complessivo e articolato alla questione abitativa, che mira a rispondere alla crescente domanda di alloggi attraverso un insieme di misure che coinvolgono diverse istituzioni e attori sociali.

L'Ance, in linea con la sua missione, continua a promuovere attivamente proposte concrete per garantire un accesso più sostenibile alla casa. L'attenzione è rivolta in particolare alle esigenze di studenti e di coloro che si trovano in condizioni di difficoltà economica, per i quali l'abbattimento dell'Iva al 10% sugli immobili rappresenterebbe un sostegno fondamentale. L'associazione si impegna a collaborare con le istituzioni per tradurre queste proposte in politiche efficaci, contribuendo a costruire un futuro abitativo più equo per tutti.