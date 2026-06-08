La Borsa di Milano ha mostrato una notevole resilienza nella seduta dell'8 giugno 2026, riuscendo a ridurre il calo iniziale. L'indice Ftse Mib ha chiuso i primi trenta minuti di scambi con una flessione contenuta dello 0,1%, attestandosi a 49.850 punti. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund decennale si è mantenuto sotto i 77 punti, con il rendimento del titolo italiano al 3,82% (+2,1 punti base), quello tedesco al 3,5% (+1,4 punti base) e quello francese al 3,82% (+1,7 punti base).

Protagoniste indiscusse della mattinata sono state le banche, in particolare Mps e Mediobanca, che hanno registrato sprint significativi.

Mps ha segnato un aumento del 9,69%, mentre Mediobanca ha visto un'impennata dell'8,65%. Questi rialzi sono strettamente legati alle operazioni di consolidamento nel settore bancario, il cosiddetto risiko bancario. Intesa Sanpaolo ha chiuso in calo del 3,9%, coinvolta in operazioni con Bper (+4,2%), che acquisirà gli sportelli di Rocca Salimbeni, e con Banco Bpm (-1,21%). Anche Generali ha mostrato un buon andamento (+1,62%), mentre Unicredit ha ceduto l'1,05% e Unipol è rimasta quasi invariata (-0,3%).

Andamento dei principali titoli e settori

Oltre al comparto bancario, diverse altre società hanno evidenziato performance positive. Tra queste, Eni (+1,02%), Saipem (+0,65%), Poste Italiane (+1%), Tim (+0,76%) e Stmicroelectronics (+0,54%), tutte favorite dal rialzo del prezzo del greggio.

Al contrario, hanno registrato cali Buzzi (-1,96%), Stellantis (-1,7%), Diasorin (-1,6%) e Avio (-1,05%).

Il processo di integrazione tra Mediobanca e Mps

Il focus su Mediobanca e Mps si inserisce in un contesto più ampio di dinamiche finanziarie. Mediobanca ha recentemente chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile netto di 323 milioni di euro, segnando un calo del 3,4% rispetto all'anno precedente. Il CEO Alessandro Melzi d’Eril ha sottolineato come questi risultati riflettano l’impegno quotidiano e la disciplina in una fase di transizione, rafforzando al contempo le basi per il processo di integrazione con Mps, su cui il gruppo rimane pienamente concentrato. Un elemento chiave è il ritorno di Luigi Lovaglio alla guida di Mps a Siena da aprile, figura che ha promosso attivamente l’integrazione con Mediobanca.

Nel trimestre, Mps ha collocato 225 milioni di prodotti Sgr e ha registrato un aumento del 35% nelle erogazioni di credito al consumo tramite Compass. Tuttavia, il periodo è stato influenzato da una diminuzione dell'1% nel margine d’interesse e dell'8,2% nelle commissioni, oltre a una riduzione di 1,1 miliardi nelle masse gestite. A sostenere i ricavi sono stati gli utili delle partecipate (+25%, in particolare da Generali) e le attività di trading (+54%). I costi operativi sono aumentati del 2,4%, mentre le rettifiche su crediti hanno subito un balzo del 58,6%, raggiungendo circa 83 milioni di euro.

Il quadro generale evidenzia la dinamicità del settore bancario italiano e la costante attenzione degli investitori verso le operazioni di fusione e acquisizione che stanno ridisegnando il panorama dei principali istituti di credito del Paese.