Un passo significativo per il futuro di Lingotto Fiere è stato compiuto con la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding tra la Camera di commercio di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo. L'accordo strategico mira a rilanciare il polo fieristico e congressuale, riconoscendolo come infrastruttura cruciale per lo sviluppo economico del Nord-Ovest. Il progetto prevede una serie di interventi mirati alla riqualificazione, all'ammodernamento tecnologico e al potenziamento degli spazi. L'obiettivo primario è rafforzare l'attrattività complessiva di Torino, favorendo l'arrivo di nuovi investimenti, l'attrazione di talenti e l'organizzazione di grandi eventi, sostenendo al contempo il dinamico tessuto imprenditoriale locale.

Visione Strategica e Obiettivi del Rilancio

Questa importante iniziativa si inserisce armoniosamente nel più ampio processo di trasformazione urbana che sta interessando l'area sud della città. Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino, ha sottolineato l'apertura del progetto a nuove collaborazioni: “Partiamo in due, ma siamo aperti alla partecipazione di altre istituzioni e soggetti interessati. Riteniamo questo investimento altamente strategico per accrescere l’attrattività del territorio e generare benefici tangibili per il sistema economico torinese, in coerenza con la missione della Camera di commercio di sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo locale”.

Anche Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha ribadito l'importanza di una visione a lungo termine: “La competitività delle città si costruisce con una visione di lungo periodo e una collaborazione solida tra istituzioni, imprese e comunità.

Vogliamo sostenere un progetto capace di produrre valore economico e culturale e di rafforzare l’attrattività del territorio”.

Il Ruolo di Lingotto Fiere e le Prospettive Future

Negli ultimi anni, Lingotto Fiere ha consolidato la sua posizione, affermandosi come sede di eventi fieristici, congressuali e corporate di notevole rilievo nazionale e internazionale. Il piano di rilancio è attualmente in una fase di attenta valutazione e approfondimento. La priorità assoluta rimane la valorizzazione del polo, garantendo un'offerta di qualità eccellente e un calendario di eventi sempre più attrattivo. Questo è quanto evidenziato da Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia, che ha ribadito l'impegno verso l'eccellenza.

Torino Città Creativa UNESCO del Design: Un'Alleanza per lo Sviluppo

Le due istituzioni promotrici, la Camera di commercio di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo, dimostrano un impegno costante nella valorizzazione del territorio, partecipando attivamente ad altre iniziative chiave. Tra queste, spicca la loro presenza al tavolo di coordinamento di Torino Città Creativa Unesco del Design. Questo protocollo, sottoscritto insieme a numerosi altri enti locali e istituzioni di prestigio, ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo di Torino all'interno delle reti nazionali e internazionali del design. L'iniziativa è volta a favorire l'attrazione di nuovi talenti e investimenti nel settore, consolidando al contempo la collaborazione sinergica tra istituzioni, imprese e l'intera comunità locale, per un futuro di innovazione e crescita.