Gli agricoltori sardi hanno lanciato un accorato allarme sulla grave situazione che affligge il settore agricolo dell'isola. Le preoccupazioni maggiori riguardano due fenomeni interconnessi: il crescente spopolamento delle aree rurali e il persistente calo del prezzo del grano. Questi fattori, combinati, minacciano seriamente la sostenibilità e la sopravvivenza delle attività agricole locali, mettendo a rischio un comparto vitale per l'economia e l'identità della Sardegna.

Le sfide critiche del settore agricolo sardo

Gli operatori del settore agricolo in Sardegna evidenziano come la progressiva diminuzione della popolazione nelle zone interne dell'isola stia avendo un impatto diretto e devastante sulla forza lavoro disponibile.

La mancanza di manodopera qualificata e la perdita di vitalità delle comunità rurali compromettono la capacità delle aziende di operare efficacemente. Parallelamente, il prezzo del grano è sceso a livelli insostenibili, ben al di sotto dei costi di produzione. Questa situazione rende estremamente difficile per molte aziende agricole coprire le spese e generare un reddito sufficiente, spingendole verso la chiusura. La dichiarazione degli agricoltori è perentoria: «Il settore è a rischio collasso», un grido d'allarme che sottolinea l'urgenza di interventi.

Contesto e prospettive del comparto cerealicolo isolano

La Sardegna vanta una tradizione agricola significativa, con una produzione di cereali, in particolare di grano, che rappresenta una componente fondamentale dell'economia regionale.

Tuttavia, le aziende agricole isolane si trovano ad affrontare una serie di sfide strutturali. Tra queste, la marginalità geografica dell'isola incide sui costi di trasporto e sulla competitività, mentre gli elevati costi di produzione interni si scontrano con la concorrenza agguerrita dei mercati esteri. Il fenomeno dello spopolamento delle aree rurali aggrava ulteriormente il quadro, riducendo drasticamente la presenza di giovani agricoltori e limitando le opportunità di ricambio generazionale nelle aziende. Senza nuove forze e idee, il futuro del settore appare incerto.

Di fronte a questa complessa realtà, le organizzazioni di categoria hanno rivolto un appello pressante alle istituzioni regionali e nazionali, richiedendo un'attenzione e un sostegno maggiori.

Si sottolinea la necessità impellente di implementare interventi mirati ed efficaci, sia per arginare e invertire la tendenza allo spopolamento, sia per garantire prezzi equi e remunerativi ai produttori di grano. Il mantenimento e il rafforzamento delle attività agricole sono considerati elementi imprescindibili non solo per la sopravvivenza economica delle comunità, ma anche per la tutela del territorio, la salvaguardia del paesaggio e la preservazione della ricca tradizione rurale sarda, un patrimonio culturale e ambientale di inestimabile valore.