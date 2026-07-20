L'Umbria registra prezzi dei carburanti in linea con l'andamento nazionale, come emerge dall'ultimo aggiornamento del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel primo giorno della settimana, i costi medi regionali per il gasolio self si attestano a 2,076 euro/litro e la benzina self a 1,932 euro/litro. Per i carburanti serviti, il GPL è a 0,773 euro e il metano a 1,522 euro. Questo offre una chiara fotografia della situazione in regione.

Dettaglio dei prezzi nazionali

L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit fornisce un quadro comparativo con i dati nazionali.

Sulla rete stradale, il prezzo medio self per la benzina è di 1,935 euro/litro e per il gasolio di 2,091 euro/litro. Sulla rete autostradale, invece, la benzina self raggiunge i 2,025 euro/litro e il gasolio i 2,164 euro/litro. Tali valori confermano l'allineamento dell'Umbria alla media nazionale per entrambi i carburanti.

Analisi regionale e confronto

Nel contesto umbro, il prezzo della benzina self si rileva leggermente inferiore alla media nazionale della rete stradale, mentre il gasolio mostra forte convergenza con il dato medio. I prezzi di GPL e metano serviti, rispettivamente 0,773 euro e 1,522 euro, completano il panorama, fornendo agli utenti regionali un riferimento preciso per le diverse opzioni di rifornimento.

L'analisi di questi dati è fondamentale per monitorare le dinamiche del mercato locale.

L'aggiornamento periodico dei dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy è cruciale per un monitoraggio efficace dell'andamento dei prezzi dei carburanti. Questa trasparenza permette un quadro dettagliato sia a livello regionale che nazionale, supportando consumatori e operatori nel comprendere variazioni e tendenze del settore.