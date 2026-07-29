La seduta odierna del 29 luglio 2026 sul mercato di Amsterdam ha registrato un'apertura in rialzo per il prezzo del gas naturale. I future Ttf, riconosciuti come il principale benchmark per il costo del metano in Europa, hanno segnato un incremento dell'1,9% nelle prime ore di contrattazione. Questo ha portato il valore di riferimento a 58,82 euro al megawattora, ponendo l'attenzione degli operatori sul dinamismo del settore energetico europeo.

Andamento del gas: volatilità e tendenze

L'aumento iniziale si inserisce in una più ampia tendenza al rialzo che sta interessando i prezzi del gas naturale nel Vecchio Continente.

Il Ttf di Amsterdam, punto di riferimento cruciale per le negoziazioni del metano, ha mostrato un'attività intensa. Nel corso della mattinata, il prezzo del gas ha continuato a esibire una notevole volatilità, spingendosi oltre l'apertura. L'incremento complessivo ha raggiunto il 2,4%, con il valore che ha toccato i 58,8 euro al megawattora. Questa fluttuazione sottolinea la sensibilità del mercato alle diverse variabili economiche e geopolitiche.

Contesto dei mercati: greggio e borse globali

L'attenzione degli operatori non si è limitata al gas, ma si è estesa anche ai prezzi delle altre materie prime energetiche. Parallelamente, il prezzo del greggio ha mostrato movimenti significativi. Nella stessa mattinata, il valore del petrolio è tornato a superare la soglia dei 90 dollari al barile, per poi ripiegare e stabilizzarsi attorno agli 88 dollari al barile.

Questo valore ha mantenuto una relativa stabilità rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Questo scenario per il prezzo del gas e del greggio si colloca in un quadro di generale cautela che sta caratterizzando i mercati europei. Le principali Borse europee, infatti, hanno mostrato un andamento debole, procedendo con difficoltà verso la chiusura. In netto contrasto, Wall Street ha registrato un'apertura in territorio positivo, delineando un panorama finanziario globale eterogeneo e con dinamiche divergenti tra i principali blocchi economici.