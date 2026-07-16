Mario Pozza ha formalmente concluso il suo incarico come presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, un annuncio che segna la fine di un significativo periodo di leadership per l'ente camerale. La notizia, resa nota il 16 luglio 2026, chiude un capitolo di intensa attività e impegno per lo sviluppo economico delle province di Treviso e Belluno.

Il Bilancio del Mandato: Impegno e Risultati

Durante il suo mandato, Pozza si è distinto per la sua costante presenza e rappresentanza della Camera di Commercio di Treviso-Belluno in numerose e cruciali occasioni istituzionali.

Sotto la sua guida, l'ente ha intrapreso e sostenuto attivamente una serie di iniziative volte a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale. Particolare enfasi è stata posta sulla valorizzazione delle eccellenze produttive del territorio, con un focus strategico sull'internazionalizzazione delle aziende e sulla promozione dei prodotti tipici delle due province sui mercati globali. Al termine del suo percorso, Pozza ha espresso la sua gratitudine, dichiarando: "Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni di lavoro intenso e condiviso, un impegno che ha mirato al bene delle nostre comunità imprenditoriali".

La Funzione Strategica della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno si configura come un ente pubblico di fondamentale importanza, la cui missione principale è il supporto e la promozione delle attività economiche che animano il territorio.

L'ente offre una vasta gamma di servizi essenziali alle imprese, contribuendo attivamente allo sviluppo locale. Tra le sue funzioni chiave rientrano la registrazione delle imprese, un'attività cruciale per la trasparenza e la legalità del sistema economico. Inoltre, la Camera si impegna costantemente nella promozione dell'innovazione e nell'offerta di percorsi di formazione professionale, strumenti indispensabili per mantenere alta la competitività delle aziende. Gestisce, infine, numerose iniziative strategiche volte a rafforzare la posizione delle imprese delle province di Treviso e Belluno nel panorama economico.

Con la conclusione del mandato di Mario Pozza, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno si proietta ora verso una nuova fase gestionale.

L'ente, pur affrontando questo cambiamento, è pronto a mantenere e rafforzare il proprio ruolo insostituibile di riferimento strategico per l'intero sistema produttivo locale, continuando a operare per la crescita e la prosperità del territorio.