Il settore di software e videogiochi si conferma come il principale motore economico della cultura italiana. Nel 2025, questo comparto ha generato un valore aggiunto di 18,6 miliardi di euro, pari al 27,8% del Core Cultura, affermandosi non solo come leader economico ma anche come il primo datore di lavoro del settore, con oltre 206mila occupati. Questi dati, che evidenziano una crescita significativa, sono stati rilevati dal rapporto Io sono Cultura 2026.

Nel panorama culturale ed economico del Paese, l'editoria e la stampa seguono con un valore di 11,5 miliardi di euro, mentre l'architettura e il design raggiungono i 11,2 miliardi.

Un'analisi delle dinamiche di crescita nell'ultimo anno rivela incrementi particolarmente elevati: l'architettura e il design hanno registrato un aumento del 5,9%, e il settore di software e videogiochi ha segnato una crescita del 5,8%. Tali progressi sono stati trainati in maniera decisiva dall'innovazione tecnologica e dalla pervasiva digitalizzazione che sta trasformando numerosi ambiti.

Il ruolo culturale dei videogiochi e l'ecosistema italiano

I videogiochi, secondo quanto sottolineato da Thalita Malagò, direttrice generale di IIDEA, durante la presentazione del rapporto, hanno superato la mera definizione di prodotto di intrattenimento per assurgere a vera e propria componente culturale.

Malagò ha evidenziato come in Italia il settore non si basi su una struttura industriale verticale di grandi dimensioni, bensì su un dinamico ecosistema composto da studi indipendenti. Questi studi sono attivamente impegnati nel processo di inserimento e consolidamento all'interno della filiera internazionale, portando avanti progetti innovativi e distintivi.

Un elemento cruciale che contraddistingue il panorama italiano è la pluralità di percorsi creativi. Questi si fondano su una costante sperimentazione e su un profondo e intrinseco legame con il vasto patrimonio culturale del Paese. Accanto a produzioni che traggono ispirazione diretta dall'arte, dalla storia e dai beni culturali, si sviluppano anche titoli specificamente dedicati ad ambiti nei quali l'Italia vanta un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale, come le prestigiose corse automobilistiche e motociclistiche, dimostrando la versatilità e la ricchezza creativa del settore.

La costante e robusta crescita dei comparti software e videogiochi, insieme a quella altrettanto significativa di architettura e design, riflette in modo chiaro l'impatto profondo e trasformativo dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione sull'intero panorama culturale italiano. Questi settori si confermano, pertanto, come attori strategici e fondamentali per l'economia e lo sviluppo sostenibile del Paese, evidenziando il loro ruolo cruciale e sempre più centrale all'interno delle industrie creative e digitali contemporanee.