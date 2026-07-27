L'edizione 2026 di Vinitaly.us è stata presentata ufficialmente a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, durante la sua sosta a Québec City. L'evento ha segnato un momento chiave per la promozione del vino italiano nel mercato nordamericano, con la partecipazione di importanti figure istituzionali e del settore. L'ambasciatore d'Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, ha illustrato l'iniziativa, delineandone gli obiettivi.

Protagonisti e rilevanza strategica

La presentazione ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco. Tra i presenti figuravano il presidente di Italian Trade Agency, Matteo Zoppas; l'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli; il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo; e la managing director di Vinitaly International, Stevie Kim.

L'incontro ha ribadito la crescente rilevanza strategica del mercato canadese per il vino italiano, sottolineando la necessità di rafforzare la presenza e le relazioni commerciali dei prodotti enologici italiani in Canada.

Il partenariato Italia-Canada e la promozione del vino

Durante l'evento è stato evidenziato il continuo rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e Canada, fondato sulla cooperazione economica e commerciale. La scelta della nave Amerigo Vespucci come sede della presentazione ha conferito un forte valore simbolico, sottolineando il legame tra le due nazioni e la volontà di promuovere il vino italiano in un mercato considerato di primaria importanza. La presenza della Vespucci ha amplificato il messaggio di collaborazione e opportunità per le eccellenze enologiche italiane.

Vinitaly.us si configura come un'occasione fondamentale per consolidare la collaborazione tra operatori italiani e canadesi. L'iniziativa mira a valorizzare le eccellenze enologiche italiane all'estero, creando nuove sinergie e rafforzando la posizione del Made in Italy.