Webuild ha ufficialmente annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria e totalitaria, mirata all'acquisizione di Trevi Finanziaria Industriale. L'operazione, che prevede un importo complessivo massimo di circa 295 milioni di euro, è strategicamente orientata all'acquisto del 100% delle azioni ordinarie di Trevi. Quest'ultima è una società di rilievo, riconosciuta per la sua expertise nel settore delle fondazioni speciali e dell'ingegneria del sottosuolo, settori chiave per le grandi infrastrutture.

Dettagli dell'Offerta Pubblica di Acquisto

L'offerta pubblica di acquisto, di natura volontaria e totalitaria, è specificamente rivolta a tutti gli azionisti di Trevi Finanziaria Industriale e stabilisce un corrispettivo unitario pari a 4,50 euro per ciascuna azione ordinaria che verrà portata in adesione all'iniziativa. Questa mossa si inserisce con chiarezza nella strategia di crescita e consolidamento di Webuild, focalizzata sull'espansione nel settore delle infrastrutture e delle opere specialistiche. L'offerta, secondo quanto dettagliatamente comunicato, si rivolge a un totale di circa 65,5 milioni di azioni ordinarie Trevi, le quali rappresentano il 100% del capitale sociale della società.

Un aspetto significativo è il premio riconosciuto agli azionisti, pari al 29,8% rispetto al prezzo medio delle azioni registrato negli ultimi mesi.

Obiettivi Strategici e Condizioni dell'Operazione

Webuild ha esplicitamente dichiarato che l'operazione mira a rafforzare ulteriormente la propria posizione di leadership nel settore delle grandi opere e a integrare in modo sinergico le competenze distintive di Trevi nel proprio vasto portafoglio di progetti. L'efficacia dell'offerta è tuttavia subordinata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni, fissata almeno al 66,67% del capitale sociale di Trevi. La società ha inoltre precisato che, in caso di successo, l'operazione non comporterà l'obbligo di promuovere un'ulteriore offerta pubblica di acquisto residuale, delineando così un percorso chiaro per l'acquisizione.

Trevi Finanziaria Industriale, con la sua operatività a livello internazionale, è specializzata nella realizzazione di fondazioni speciali, nel consolidamento del terreno e nell'ingegneria del sottosuolo, settori di alta specializzazione e cruciali per la stabilità e la durabilità delle infrastrutture moderne. Con questa operazione strategica, Webuild intende consolidare significativamente la propria presenza in un mercato ritenuto di primaria importanza, puntando all'integrazione completa delle attività e delle risorse tecniche e professionali delle due società, per creare un polo di eccellenza ancora più competitivo e innovativo.