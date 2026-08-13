La Regione Marche ha delineato una strategia incentrata sulla qualità della vita, considerandola una leva fondamentale per accrescere la propria competitività e la capacità di attrarre persone e investimenti. L'obiettivo primario, come evidenziato dal presidente Francesco Acquaroli, è trasformare le Marche in un territorio sempre più desiderabile, ideale per vivere, lavorare e investire.

Tra i punti di forza strategici individuati, spiccano settori chiave quali l'agricoltura, il welfare, la sanità, l'ambiente e la sicurezza. La Regione sottolinea come l'eccellenza dei servizi offerti e l'attenta tutela del paesaggio costituiscano elementi distintivi cruciali.

Acquaroli ha rimarcato che le Marche possono contare su un sistema di welfare capillare, una sanità di prossimità efficiente e un ambiente protetto, tutti fattori che rappresentano un significativo valore aggiunto. L'agricoltura, in particolare, è riconosciuta come un settore strategico, non solo per la produzione di eccellenze enogastronomiche, ma anche per il suo ruolo essenziale nella salvaguardia e valorizzazione del territorio.

Le azioni della Regione Marche

Per concretizzare questa visione, la Regione ha implementato una serie di politiche mirate a sostenere attivamente il tessuto produttivo e sociale. Tra queste iniziative, si annoverano il potenziamento dei servizi sanitari distribuiti sul territorio, un robusto sostegno alle famiglie e alle categorie più vulnerabili, e la promozione di progetti specifici volti alla valorizzazione delle aree interne.

Un'attenzione particolare è dedicata anche alla sicurezza dei cittadini e alla qualità dell'ambiente, attraverso interventi volti alla tutela del paesaggio e all'incentivazione di pratiche agricole sostenibili.

Il ruolo dell’agricoltura e del welfare

L'agricoltura marchigiana si configura come un vero e proprio pilastro dell'economia regionale, dimostrando la capacità di coniugare armoniosamente tradizione e innovazione. Parallelamente, le politiche di welfare sono orientate a garantire un'ampia diffusione e accessibilità dei servizi, ponendo un'enfasi specifica sulle esigenze delle comunità locali. L'obiettivo dichiarato è quello di proporre un modello di sviluppo che ponga al centro il benessere collettivo e la sostenibilità, consolidando così le Marche come una regione altamente competitiva e attrattiva per nuovi residenti e investitori.