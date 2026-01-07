Nella tarda serata di ieri si è svolto un incontro importante tra la ministra di Stato della Danimarca, Mette Frederiksen, e il Primo Ministro canadese, Mark Carney. Al centro del colloquio vi sono state le prospettive di collaborazione nell’Artico e le attuali sfide geopolitiche. Il Canada, infatti, è un Paese vicino alla Groenlandia nella regione artica e “condivide confini geografici e valori fondamentali. Valori che continuano a rafforzare il legame tra il Regno e il Canada”, ha dichiarato la leader dei socialdemocratici sul profilo ufficiale Facebook.

Nel corso dell’incontro, lo stesso capo di governo Carney ha ribadito con forza il sostegno del Canada alla sovranità della grande isola appartenente alla Danimarca. Un messaggio particolarmente significativo in questo momento storico, poiché la situazione internazionale in quell’area è estremamente complessa.

Alla luce del meeting, il premier canadese ha inoltre sottolineato come unità e cooperazione siano elementi fondamentali per affrontare le incertezze globali e per garantire stabilità e sicurezza nella regione artica. Una regione che, nell’ultimo mezzo secolo, è diventata sempre più strategica sia per la sua posizione geografica sia per la presenza di importanti giacimenti di risorse preziose e rare.

La Danimarca ringrazia gli stati europei

Al termine dell'intenso colloquio, la Frederiksen ha espresso "Un sentito ringraziamento ai Paesi europei che sostengono in maniera solidale la causa attraverso una dichiarazione congiunta". Il punto centrale, è stato ribadito, resta che le decisioni relative alla Groenlandia e alla Danimarca devono essere prese esclusivamente dalla Groenlandia e dalla Danimarca, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei confini stabiliti.

Canada e il gruppo dei "Volenterosi" uniti sull' Ucraina

Nella stessa giornata di ieri, come ricordato in un post pubblicato sul profilo ufficiale del Primo Ministro canadese, i leader della Coalizione dei Volenterosi si sono riuniti a Parigi per portare avanti questa missione comune.

L’incontro, organizzato principalmente per discutere del post guerra in Ucraina, ha rappresentato un ulteriore passo nel rafforzamento delle alleanze e nella difesa delle politiche portate avanti dalla maggior parte degli stati occidentali; il capo del partito liberale d'oltre oceano ha anche ribadito "l’importanza del dialogo e della cooperazione in un contesto internazionale sempre più complesso. Lavorando instancabilmente per garantire una pace giusta e duratura" nell'est Europa. La coalizione dei Volenterosi è un’alleanza di Paesi fondata a Londra il 2 marzo 2025 dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer. Il fine è quello di dare sostegno all'Ucraina e assicurarne la protezione in caso di future aggrezzioni qualora dovesse terminare il conflitto con la Russia.