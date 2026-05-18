Il 18 maggio 2026, nella suggestiva cornice della Città del Vaticano, il Pontefice ha accolto Aram I, il rispettato patriarca della Chiesa armena, la cui origine affonda le radici nel Libano. L'incontro, carico di significato, ha visto il Papa esprimere una sentita e profonda preoccupazione per il destino del popolo libanese. Il Santo Padre ha voluto rimarcare con forza come l'unità e l'integrità di questa nazione siano nuovamente messe a rischio, evidenziando le persistenti sfide che il Paese si trova ad affrontare. Il Libano, una terra particolarmente cara al cuore del Pontefice, è stato ricordato anche per la gioia della visita pastorale compiuta lo scorso dicembre, un segno tangibile del legame speciale che unisce il Vaticano a questa nazione mediorientale.

L'appello del Papa per il Libano e le Chiese d'Oriente

Durante il colloquio con Aram I, il Pontefice ha voluto porre l'accento sul valore intrinseco del Libano come modello di convivenza. Ha sottolineato come questa nazione abbia storicamente dimostrato al mondo la possibilità di una pacifica coesistenza tra individui di culture e religioni diverse, uniti sotto l'egida di un'unica identità nazionale. Il Papa ha rievocato con parole toccanti: "Mi riporta alla mente l’amata patria da cui proviene e che ho avuto la gioia di visitare lo scorso dicembre. Questa terra del Libano, così cara al mio cuore, che per tanto tempo ha dimostrato al mondo intero che è possibile per persone di culture e religioni diverse vivere insieme come un’unica nazione, continua ad affrontare prove difficili".

A questa profonda inquietudine per il Libano si è aggiunta l'analoga preoccupazione per la delicata situazione delle Chiese del Medio Oriente, anch'esse alle prese con complessi scenari.

Il ruolo storico della Chiesa armena e la stabilità libanese

La figura di Aram I, patriarca della Chiesa armena con sede proprio in Libano, assume un rilievo significativo in questo contesto. La Chiesa armena, una delle principali comunità cristiane presenti nel Paese, vanta una presenza storica in Libano sin dal XIX secolo e svolge un ruolo cruciale nel suo tessuto sociale e religioso. Il suo contributo è fondamentale per la diversità confessionale che da sempre contraddistingue il Libano, noto per la sua peculiare composizione multiconfessionale, dove cristiani, musulmani e altre minoranze religiose hanno storicamente convissuto.

Il Pontefice ha ribadito l'urgente necessità di salvaguardare l'unità e l'integrità del Libano, soprattutto in un periodo in cui il Paese è chiamato a fronteggiare nuove sfide e tensioni interne. L'incontro in Vaticano si è configurato come un'importante occasione per riaffermare l'impegno costante della Santa Sede a favore della pace e della stabilità non solo in Libano, ma nell'intera regione mediorientale, un'area di fondamentale importanza per l'equilibrio globale.