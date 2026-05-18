“Questa mattina, durante la sessione plenaria primaverile dell’ERT, c’è stato un proficuo scambio di opinioni con i leader dell’industria europea.

Dal rafforzamento della nostra indipendenza energetica al completamento del Mercato unico e degli scambi commerciali, è chiaro che siamo sulla strada giusta.

E disponiamo dei presupposti giusti per assumere un ruolo di leadership nel campo dell’intelligenza artificiale. Ora dobbiamo accelerare il passo e continuare a garantire questi benefici alla nostra economia”.

Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, commentando la sessione plenaria primaverile dell’ERT e il confronto con i vertici dell’industria europea.

Il Ruolo Chiave dell'European Round Table for Industry (ERT)

L'European Round Table for Industry (ERT) rappresenta un'importante piattaforma che riunisce i vertici delle principali aziende industriali operanti in Europa. Questa organizzazione svolge un ruolo cruciale nel promuovere un dialogo costruttivo tra il mondo dell'industria e le istituzioni europee. Il suo obiettivo primario è quello di favorire l'adozione di politiche che siano di supporto alla competitività e all'innovazione del settore industriale europeo.

Le sessioni plenarie organizzate dall'ERT costituiscono un'opportunità strategica per un confronto diretto tra i leader delle imprese e i rappresentanti delle istituzioni europee.

Questi incontri sono dedicati alla discussione di questioni di rilevanza strategica per il futuro dell'industria. La presenza e l'intervento della presidente della Commissione Europea alla sessione primaverile dell'ERT sottolineano l'importanza che l'Unione attribuisce al dialogo continuo con il settore industriale e alla definizione congiunta di strategie efficaci per affrontare le sfide economiche e tecnologiche che si prospettano.