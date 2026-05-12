La presidente del Consiglio dell'Estonia, Kaja Kallas, ha dichiarato che la missione europea Aspides potrebbe rappresentare un contributo fondamentale dell'Europa all'iniziativa dei 'volenterosi' nello Stretto di Hormuz. Questa importante affermazione è stata rilasciata il 12 maggio 2026, durante un incontro tenutosi a Bruxelles, dove Kallas ha enfatizzato l'importanza cruciale della missione Aspides nel contesto della sicurezza marittima internazionale e della cooperazione rafforzata tra i paesi europei.

La premier estone ha chiarito che 'Aspides può essere il contributo europeo all'iniziativa dei volenterosi nello Stretto di Hormuz', evidenziando come questa operazione sia destinata a rafforzare in modo significativo la presenza e il ruolo dell'Unione Europea nella salvaguardia delle rotte marittime strategiche.

Kallas ha inoltre ricordato che la missione Aspides si inserisce in un quadro ben definito di cooperazione internazionale, il cui scopo è garantire la sicurezza e la libera navigazione in un'area geografica tra le più sensibili per il traffico energetico globale.

La missione Aspides: obiettivi e operatività

La missione Aspides si configura come una delle iniziative più rilevanti promosse dall'Unione Europea nell'ambito della sicurezza marittima. Il suo mandato principale è la protezione delle navi commerciali che transitano in aree identificate come ad alto rischio, in particolare lo Stretto di Hormuz. L'operazione prevede il coinvolgimento attivo di numerosi Stati membri, basandosi su una stretta e coordinata collaborazione tra le diverse forze navali europee.

Kallas ha ribadito che Aspides costituisce una risposta concreta e tangibile dell'Europa alle crescenti esigenze di sicurezza collettiva e alla necessità di tutelare gli interessi strategici comuni a tutti i paesi dell'Unione.

Il ruolo strategico dell'Unione Europea

Attraverso l'implementazione di iniziative come Aspides, l'Unione Europea intende rafforzare ulteriormente la propria capacità di agire come un attore globale e influente nel settore della sicurezza marittima. Questa missione si integra perfettamente con altre operazioni di sicurezza marittima già condotte dall'UE, che coprono diverse aree di interesse strategico. Il coinvolgimento europeo nello Stretto di Hormuz è motivato dalla necessità impellente di proteggere il traffico commerciale e di assicurare la stabilità di una delle principali e più vitali vie di transito energetico a livello mondiale.