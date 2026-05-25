La Juventus sta lavorando per piazzare i primi colpi di mercato in vista della prossima stagione di campionato e della prossima Europa League. Su richiesta del tecnico Luciano Spalletti, gli occhi sono puntati su Stanislav Lobotka attualmente in forza al Napoli. Inoltre piace Curtis Jones del Liverpool, ma sul 25enne inglese suonano anche le sirene dell'Inter.

Calciomercato: i possibili colpi di mercato della Juve

Nell'ultima giornata di campionato di Serie A, la Juve ha pareggiato il derby contro il Torino per 2-2 ed è quindi fuori dalla Champions League.

Nonostante la mancata qualificazione in Champions, il tecnico Luciano Spalletti dovrebbe essere riconfermato. Dunque la dirigenza bianconera si sta muovendo d'anticipo in vista della sessione estiva di calciomercato in modo da accontentare il suo allenatore. Tra i giocatori che la prossima stagione potrebbero arrivare alla Contissina c'è Lobotka: il centrocampista slovacco attualmente in forza al Napoli, piace all'allenatore come perno del centrocampo. Tra i nomi più caldi c'è anche Kim per la difesa e Alisson tra i pali al posto dei deludenti Di Gregorio e Perin. Nel frattempo la rivalità con l'Inter si fa sentire anche sul mercato, visto che si parla di un duello tra nerazzurri e bianconeri per portare in Italia Curtis Jones del Liverpool.

Vlahovic: dubbi sul rinnovo

In cima alla lista dei desideri del tecnico di Certaldo, c'è soprattutto il rinnovo di Dusan Vlahovic. L'attaccante si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa e l'ha dimostrato anche nell'ultima giornata di campionato, dove ha siglato una doppietta contro il Torino. Secondo Spalletti, il rinnovo del 9 bianconero è il punto di partenza in vista della prossima stagione. I rapporti tra il calciatore e la società però sembrano essere ormai al minimo storico.

Il 26enne ha un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2026, che può essere ancora rinnovato. Il nodo principale riguarda l'ingaggio: attualmente Vlahovic percepisce 12 milioni di euro e non vorrebbe scendere sotto gli 8 milioni, mentre la Juve non intende andare sopra i 7 milioni di euro alla quale vanno aggiunte le commissioni e i bonus dopo la firma.

L'opinione dei tifosi bianconeri

I tifosi della Juve sono apparsi piuttosto delusi dalla stagione appena terminata. Le voci di mercato non fanno che aumentare il malcontento , visto che alcuni giocatori potrebbero scegliere non di indossare la casacca bianconera a causa della mancata Champions League. Un utente ha affermato: "L'ingaggio è sicuramente alto, ma perché perdere Vlahovic visto che quando gioca segna quasi sempre?". Un altro utente ha chiesto di virare su nomi importanti: "C'è un certo Tresoldi, perché non provarci?". Un altro tifoso ha scritto: "Se la Juve prende Alisson è già un passo avanti, almeno la porta ce l'hai serrata". Infine c'è anche chi ha commentato il possibile duello con l'Inter per Jones: "È ovvio che vada in un club che ha appena vinto lo scudetto e giocherà nuovamente nell'Europa che conta".