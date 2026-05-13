L'intelligence militare ucraina ha annunciato che la Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro l'Ucraina. L'offensiva, avviata il 13 maggio 2026, prevede l'impiego di diverse tipologie di armamenti con l'intento di colpire sia infrastrutture critiche sia obiettivi civili su larga scala.

Secondo le informazioni diffuse dal Gur, l'attacco è stato meticolosamente strutturato in più fasi. La prima ondata ha visto l'utilizzo di un numero considerevole di droni d'attacco. Questa tattica mira a sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e a infliggere danni diretti a obiettivi civili.

Successivamente, il piano russo prevede l'impiego di un significativo numero di missili da crociera, lanciati sia da piattaforme aeree che navali, oltre a missili balistici. Le principali finalità di questa vasta operazione includono le infrastrutture critiche, le imprese energetiche, le aziende del complesso militare-industriale e gli edifici governativi, evidenziando una strategia volta a minare la capacità di resistenza del paese.

La strategia e gli obiettivi dell'offensiva

L'intelligence ucraina ha dettagliato che la fase iniziale dell'attacco si è concentrata sull'uso massiccio di droni, con l'obiettivo primario di mettere sotto forte pressione le capacità di risposta della difesa aerea nazionale.

Tra gli obiettivi specifici individuati figurano le infrastrutture energetiche, le imprese del settore della difesa e le sedi degli organi di governo. Questa azione militare, secondo le autorità ucraine, si inserisce in una strategia più ampia mirata a influenzare la resilienza dell'Ucraina nel contesto del conflitto in atto, cercando di indebolire le sue capacità operative e la stabilità interna.

Il ruolo cruciale dell'intelligence militare ucraina (Gur)

Il Gur, acronimo della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina, ricopre un ruolo fondamentale nella sicurezza nazionale. È l'ente preposto alla raccolta e all'analisi di informazioni strategiche relative alle operazioni militari e alla sicurezza del paese.

L'organizzazione è essenziale nel monitoraggio costante delle attività militari avversarie e nella comunicazione tempestiva di allarmi alla popolazione e alle istituzioni. In situazioni di attacco aereo, il Gur diffonde regolarmente raccomandazioni vitali per la sicurezza dei cittadini, come l'importanza di seguire scrupolosamente le segnalazioni di allarme e di utilizzare prontamente i rifugi disponibili per minimizzare i rischi.

L'attacco del 13 maggio 2026 si configura come un ulteriore e significativo episodio nel quadro delle ostilità tra Russia e Ucraina, sottolineando l'escalation e la complessità delle tattiche impiegate, con una chiara focalizzazione su obiettivi strategici individuati dalle autorità ucraine per massimizzare l'impatto sull'intero territorio nazionale.