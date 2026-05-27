Nuovo appello di Papa Francesco per l’Ucraina durante l’udienza generale di questa mattina. Il Pontefice ha espresso forte preoccupazione per l’escalation del conflitto degli ultimi giorni, manifestando vicinanza alle vittime dei più recenti bombardamenti. “Sono preoccupato per la guerra in Ucraina - ha detto - che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili”. Il Papa ha poi ribadito la propria condanna della guerra, sottolineandone le conseguenze devastanti sulle popolazioni coinvolte e sul futuro dei territori colpiti. “La guerra - osserva - non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranza, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione di Maria Regina della pace”.

Il costante impegno del Pontefice per la pace globale

Il Papa si sta distinguendo per il suo impegno costante e instancabile nella promozione della pace e nella difesa dei civili in tutte le aree del mondo afflitte da conflitti.

Le sue udienze generali in Vaticano rappresentano occasioni privilegiate in cui il Santo Padre si rivolge non solo ai fedeli presenti, ma all'intera comunità internazionale, per richiamare l'attenzione sulle crisi umanitarie più pressanti e per sollecitare iniziative concrete di pace e solidarietà. Attraverso questi appelli, il Pontefice cerca di infondere speranza e di promuovere un dialogo costruttivo, convinto che solo attraverso la comprensione reciproca e l'impegno comune si possano superare le divisioni e costruire un futuro di maggiore armonia e giustizia per tutti i popoli.