Le elezioni parlamentari in Kosovo, in programma il 7 giugno 2026, si svolgono sotto l'occhio attento di circa 16.000 osservatori accreditati. Tuttavia, un elemento spicca: per la prima volta dal 2013, l'Unione Europea non ha dispiegato una missione speciale di osservazione elettorale. Bruxelles ha giustificato questa decisione citando un "preavviso insufficiente" per organizzare un'operazione completa, pur assicurando che il voto sarà seguito attraverso il proprio ufficio locale a Pristina, accreditato con 44 osservatori.

La presidente ad interim del Kosovo, Albulena Haxhiu, aveva formalmente esteso un invito all'Unione Europea per monitorare il processo elettorale.

Lettere ufficiali erano state inviate anche alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e all'Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, Kaya Kallas. Nonostante ciò, la richiesta non ha ricevuto una risposta positiva dalle istituzioni europee, che hanno ribadito la mancanza di tempo adeguato per una missione dedicata.

La vasta rete di osservatori internazionali e locali

La Commissione Centrale Elezioni del Kosovo ha confermato che il numero totale di osservatori accreditati per il voto del 7 giugno supera le 16.000 unità. Questa imponente presenza include rappresentanti di 15 entità politiche, 8 organizzazioni non governative (ONG), 3 organizzazioni internazionali, 26 media locali, 16 media internazionali e 4 rappresentanze diplomatiche.

Tra queste ultime, spicca l'ambasciata italiana, con osservatori dislocati nella città di Mitrovica.

L'elenco dettagliato delle organizzazioni internazionali accreditate comprende l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (con 19 osservatori), il Programma di Monitori Internazionali (22 osservatori), l'Istituto di Coopération et Développement (75 osservatori) e l'Istituto Nazionale di Democrazia (14 osservatori). Nonostante l'assenza della missione speciale UE, il monitoraggio complessivo si avvale di una rete capillare di soggetti.

Questa assenza di una missione speciale segna un punto di svolta rispetto al 2013, anno da cui l'UE aveva costantemente inviato esperti per monitorare le elezioni in Kosovo.

Nelle precedenti consultazioni, l'impegno era stato significativo: 7 osservatori il 28 dicembre e 104 il 9 febbraio. Ora, la partecipazione dell'UE si restringe al solo personale del suo ufficio in Kosovo, accreditato come osservatore, ma senza la struttura di una missione dedicata.

Il contesto politico e il "disappunto" europeo

L'assenza di una missione speciale UE assume un significato particolare nel contesto della prolungata crisi politica e dei ripetuti blocchi istituzionali che affliggono il Kosovo. Diversi osservatori internazionali hanno sottolineato come questa situazione stia erodendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Il mancato invio di una missione dedicata da parte dell'Unione Europea viene interpretato da alcuni come un possibile segnale di disappunto europeo per lo stallo politico in atto.

A rafforzare questa percezione, alcuni commentatori hanno notato la brevità degli incontri tra il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e i leader kosovari durante la sua recente visita a Pristina, avvenuta il 3 giugno. Questo episodio, insieme alla decisione sull'osservazione elettorale, suggerisce una fase di tensione nei rapporti tra Bruxelles e Pristina.

Nonostante la peculiare assenza della missione speciale dell'Unione Europea, il monitoraggio delle elezioni rimane ampiamente garantito dalla vasta partecipazione di osservatori nazionali e internazionali, rappresentanze diplomatiche e media, assicurando un controllo diffuso e trasparente sullo svolgimento delle operazioni di voto in Kosovo.