La portavoce della Nato ha recentemente chiarito che le dichiarazioni del segretario generale Mark Rutte, rilasciate durante un'intervista a Fox News il 24 giugno 2026, si riferivano specificamente a forme di supporto logistico o di assistenza tecnica. Questa precisazione giunge in un momento di crescente attenzione sulle dinamiche interne all'Alleanza Atlantica, in vista dell'imminente vertice dei leader.

Il contesto in cui si inserisce questa puntualizzazione è quello delle tensioni che attraversano l'Alleanza, soprattutto in vista del cruciale vertice di Ankara, in programma per il 7 e 8 luglio.

Rutte, che ha assunto la carica di segretario generale dopo le elezioni statunitensi del novembre 2024, ha giocato un ruolo fondamentale nel mantenere i rapporti con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Quest'ultimo ha più volte espresso critiche significative nei confronti della Nato e ha paventato la possibilità di una riduzione della presenza militare americana sul suolo europeo, alimentando preoccupazioni tra gli alleati.

Le dichiarazioni di Rutte e il quadro strategico

Nell'intervista a Fox News, Rutte ha descritto come “episodi isolati” i casi in cui alcuni paesi membri della Nato avrebbero negato agli Stati Uniti l'utilizzo di basi o i diritti di sorvolo per operazioni legate al conflitto in Medio Oriente.

Ha inoltre enfatizzato che centinaia di velivoli statunitensi hanno regolarmente operato da basi dislocate in Europa, fornendo un supporto essenziale alle attività di Washington. La portavoce della Nato ha ribadito, in linea con le parole di Rutte, che il tipo di sostegno discusso dal segretario generale concerneva la logistica o l'assistenza tecnica, sottolineando la natura pratica e operativa del contributo.

La visita di Rutte a Washington, che prevede un incontro con il presidente Trump, rappresenta una delle ultime tappe preparatorie in vista del vertice di Ankara. Questo summit si prefigge di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti durante il precedente incontro dell'Aia. Tra gli obiettivi principali figurano l'aumento degli investimenti nella difesa, l'espansione della produzione industriale militare e la continuazione del sostegno all'Ucraina, temi cruciali per la stabilità e la sicurezza dell'Alleanza.

Il vertice di Ankara e le sfide per l'Alleanza

Il vertice di Ankara, che si terrà il 7 e 8 luglio 2026, si configura come un appuntamento di importanza strategica per la Nato. L'Alleanza si trova infatti ad affrontare una fase di notevole incertezza e pressione interna, in particolare per quanto riguarda il futuro del ruolo degli Stati Uniti. Non pochi paesi europei nutrono il timore di un possibile ritiro di Washington dalla Nato, una mossa che avrebbe ripercussioni profonde e metterebbe in discussione l'esistenza stessa dell'organizzazione. Già nel summit dell'Aia del 2025, i leader della Nato avevano concordato di incrementare la spesa per la difesa, impegnandosi a raggiungere il 5% del PIL entro un decennio, una decisione che rispondeva alle pressanti richieste statunitensi.

Nonostante le sfide e le tensioni, Mark Rutte ha saputo mantenere rapporti solidi sia con il Pentagono sia con i principali attori politici statunitensi. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha pubblicamente elogiato la leadership di Rutte durante un recente evento a Bruxelles, evidenziando una collaborazione e un dialogo costanti tra le due sponde dell'Atlantico, elementi fondamentali per la coesione dell'Alleanza in un periodo così delicato.