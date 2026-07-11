L'assessore regionale agli affari europei e alle politiche della montagna, Leonardo Lotto, ha evidenziato l'importanza cruciale della trasformazione digitale per la salvaguardia e lo sviluppo dei territori alpini. Il suo intervento si è tenuto a Bruxelles l'11 luglio 2026, in occasione della Digital Alps Conference 2026, un evento chiave della Strategia Macroregionale dell'Unione europea per la Regione Alpina (Eusalp) dedicato alla digitalizzazione delle aree montane.

Lotto ha sottolineato che "promuovere la trasformazione digitale dei territori alpini è una chiave per salvaguardare il patrimonio naturale di cui le montagne sono custodi, migliorare l'accesso ai servizi e rafforzare la resilienza delle comunità, contrastando lo spopolamento e rendendo la montagna nuovamente attrattiva".

Ha inoltre rimarcato il valore della conferenza come momento di confronto e scambio, dove "i territori montani diventano protagonisti, inserendo nell’attuale dibattito sull’innovazione – dall’intelligenza artificiale all’interoperabilità dei sistemi e dei dati – la prospettiva di territori peculiari, affrontati sfide sempre più complesse".

Incontri e Progetti Collaterali

A margine della conferenza, l'assessore Lotto ha avuto incontri significativi. Ha dialogato con Roya Ayazi, Segretario Generale della rete europea NereLa us (Network of european regions using space technologies), e con un gruppo di giovani valdostani partecipanti al progetto "MeTe Europa", iniziativa di mobilità, formazione e scambio interculturale finanziata tramite l'Avviso pubblico "Vda Giovani 2025".

Nel suo intervento conclusivo, Lotto ha ribadito l'importanza del dialogo diretto con gli interlocutori europei, affermando che "è soprattutto in questa fase di transizione e costruzione del futuro quadro di riferimento che diventa cruciale far sentire la voce, i bisogni e le aspettative di tutti i territori, incluso quelli transfrontalieri e montani".

La Digital Alps Conference e la Strategia Eusalp

La Digital Alps Conference 2026, svoltasi il 9 luglio 2026 a Bruxelles, è stata un evento parallelo delle Giornate delle strategie macrorégionali e dell'Unione europea per i bacini marittimi. Supportata dalla presidenza bavarese di Eusalp, la conferenza ha riunito dirigenti, esperti politici e innovatori per esplorare il ruolo delle tecnologie digitali nello sviluppo delle aree rurali e montane delle Alpi. La Strategia Eusalp mira a promuovere la cooperazione tra i territori alpini, valorizzando il loro potenziale attraverso l'innovazione e la digitalizzazione.