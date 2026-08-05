Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, ha espresso un'importante riflessione sulle imminenti elezioni in Israele, sottolineando la necessità di un profondo rinnovamento politico. Le sue dichiarazioni sono giunte il 5 agosto 2026, durante un significativo intervento ad Assisi, luogo che il giorno successivo avrebbe accolto anche papa Leone.

Pizzaballa ha chiarito che, sebbene "tutti attendano le elezioni come se fosse una soluzione di tutti i problemi", la realtà dei fatti è ben diversa. Ha infatti evidenziato che "quelli del Medio Oriente sono problemi che richiederanno molto tempo", invitando a una visione più realistica e a lungo termine delle sfide regionali.

In questo contesto complesso, il Patriarca ha ribadito con forza un messaggio cruciale: "è ora che cambino le leadership".

La sua visione si concentra sull'urgenza di un cambiamento generazionale e strategico. Per Pizzaballa, è "importante e decisivo avere volti nuovi e leadership forti" capaci di affrontare con determinazione le questioni aperte. Tuttavia, ha anche messo in guardia contro aspettative irrealistiche, affermando: "speriamo che si vada verso quello ma senza pensare che ci saranno soluzioni magiche". Un monito a non illudersi che il solo atto elettorale possa risolvere ogni criticità senza un impegno costante e profondo.

Il cardinale ha inoltre enfatizzato il ruolo sovrano della cittadinanza nel processo democratico.

"Auspicabilmente abbiamo bisogno di nuovi personaggi, ma lo decideranno gli elettori", ha dichiarato, rimarcando come la scelta finale spetti inequivocabilmente al popolo israeliano, chiamato a esprimere la propria volontà attraverso il voto. Questo aspetto sottolinea la responsabilità collettiva nella costruzione di un futuro politico rinnovato.

L'importanza del rinnovamento politico in Israele

Il Patriarca di Gerusalemme ha posto un accento particolare sull'importanza di un rinnovamento politico in Israele. Le sue parole collegano direttamente la possibilità di avere nuove leadership alla speranza concreta di poter affrontare in maniera più efficace e costruttiva i complessi problemi che affliggono la regione.

Pizzaballa ha invitato esplicitamente a non considerare le elezioni come una panacea, ovvero una soluzione immediata e totale a tutte le questioni del Medio Oriente, ma ha costantemente ribadito la necessità improrogabile di cambiamenti significativi e strutturali all'interno della classe dirigente israeliana.

Il ruolo del Patriarcato Latino di Gerusalemme e la sua missione

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme, sotto la guida illuminata del cardinale Pierbattista Pizzaballa, si configura come una delle più significative e influenti istituzioni religiose cattoliche operanti nell'intera regione. Con la sua sede storica a Gerusalemme, il Patriarcato estende le sue attività pastorali e sociali in un'ampia area geografica che include Israele, la Palestina, la Giordania e Cipro.

La missione fondamentale di questa istituzione è profondamente radicata nella promozione del dialogo interreligioso, nella ricerca della pace e nella solidarietà tra le molteplici e diverse comunità religiose e culturali che convivono in questo territorio di cruciale importanza globale. Le dichiarazioni del cardinale, in questo senso, si inseriscono in una più ampia visione di impegno per il bene comune e la stabilità regionale.