Selezioni in corso per la ricerca di soggetti disponibili a raccontare 'storie particolari' nell'ambito del programma televisivo dal titolo Non è l'Arena, in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti. Sono inoltre attualmente aperti i casting per l'importante concorso musicale Una voce per l'Europa 2019, alla ricerca di nuovi talenti nell'ambito del mondo della canzone. Le prossime selezioni si terranno a Napoli.

Non è l'Arena

Nell'ambito del noto programma televisivo, dal titolo Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti e in onda su La7, si selezionano persone disposte a raccontare una storia alquanto 'particolare', in grado di suscitare intense emozioni e un forte coinvolgimento.

Gli interessati devono [VIDEO] inviare i propri dati personali e i riferimenti di contatto, unitamente ad alcuni dettagli connessi alla storia che si intende raccontare, al seguente indirizzo di posta elettronica: nonelarena@la7.it

Una voce per l'Europa 2019

Selezioni aperte per [VIDEO] Una voce per l'Europa 2019, festival canoro di elevato livello.

Si tratta di un concorso canoro rivolto a cantanti singoli, duetti o band musicali, finalizzato al lancio di nuovi talenti musicali e organizzato dalla società di produzione Nove Eventi Srl, già ben conosciuta per aver organizzato il Festival di Castrocaro dal 2012 al 2018, Sanremo Rock & Trend Festival, Baby Voice. I casting si terranno martedì 5 febbraio dalle ore 16 alle ore 20 a Napoli, presso I Sedili di Napoli onlus (con sede sita in Via dei Tribunali, 216). Per partecipare occorre inviare la propria candidatura-prenotazione facendo riferimento al numero telefonico: 348-8189889. Successivamente alla chiusura delle varie selezioni, che verranno effettuate in varie parti d'Italia, si terrà una finalissima il 31 agosto 2019 a Chianciano Terme e il vincitore del Festival potrà esibirsi il giorno seguente, ovvero l'1 di settembre, nell'ambito di un programma televisivo in onda su SKY. Inoltre, il vincitore verrà intervistato da vari giornalisti per alcuni canali TV di Mediaset.

Si prevede poi la possibilità di prendere parte ad un nuovo importante video di livello professionale per il canale musicale Vevo e/o un contratto musicale o, ancora, la promozione del proprio brano via radio, televisione, web-tv. Per ulteriori informazioni e indicazioni consigliamo comunque di visionare il sito di Una voce per l'Europa.