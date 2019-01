Annuncio

Casting attualmente aperti per una interessante iniziativa che si svolgerà prossimamente a Torino a cura dell'agenzia GiZa Eventi. A tale proposito, si cercano alcune hair models con pregressa esperienza nel settore. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di modelle di carattere professionistico per la realizzazione di un video correlato al make up, le cui riprese verranno successivamente effettuate in Puglia.

Shooting fotografico per hair models

La nota agenzia GiZa Eventi cerca alcune hair models per taglio medio/corto e colore capelli in connessione a un importante shooting fotografico da effettuarsi prossimamente a Torino.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso hair models con precedente esperienza in quest'ambito, da dimostrare anche mediante l'invio di alcune fotografie di carattere professionale.

Le interessate a [VIDEO] presentare la propria candidatura devono comunque spedire cinque fotografie amatoriali e professionali, unitamente ad altre fotografie fronte/retro/lati del propria attuale taglio di capelli e ai propri dati connessi ad altezza, taglia e altre informazioni personali e ai propri riferimenti di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: federica@gizaeventi.com Nell'oggetto occorre inserire 'taglio medio/corto Torino'. Oltre alla regolare retribuzione è anche previsto il rimborso integrale delle spese sostenute. La preparazione e il relativo shooting fotografico si terranno il prossimo 22 gennaio 2019 a Torino e l'orario di lavoro sarà, in linea di massima, dalle 8 alle 18. Quante desiderano ulteriori informazioni e dettagli possono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook dell'agenzia GiZa Eventi.

Un video per make up

Per la realizzazione di un interessante video connesso al make up, si selezionano modelle possibilmente residenti in Puglia, regione dove verranno poi effettuate le relative riprese. Verranno preferite le candidate con pregressa esperienza nel settore. In particolare, si richiedono bel viso e bella pelle, oltre a una notevole fotogenia e a una adeguata videogenia. Le interessate devono [VIDEO] inviare i propri dati personali e i riferimenti di contatto, unitamente a una fotografia in primo piano, in cui devono essere del tutto struccate, e a tre/quattro fotografie con make up, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@vivianaveglia.com