Selezioni in corso per la ricerca di circa 100 comparse, ambosessi, maggiorenni e di ogni parte d'Italia, per la realizzazione di spot pubblicitari televisivi per una nuova catena commerciale di negozi di elettrodomestici. Sono inoltre aperti i casting per lo spettacolo teatrale ''Notre Dame de Paris'', diretto da Gilles Maheu, alla ricerca di ballerini, acrobati e breakers.

Alcuni spot televisivi

Per la realizzazione di alcuni spot pubblicitari televisivi, connessi al lancio di una nuova catena commerciale di negozi in franchising di elettrodomestici, sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso circa 50 uomini e 50 donne di ogni parte d'Italia, tutti di età compresa tra i 18 e i 40 anni e di bella presenza.

Le riprese verranno poi effettuate a partire dal mese di marzo 2019. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, con dati personali, riferimenti di contatto e due fotografie (una in primo piano e l'altra a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: noris2019@outlook.it, inserendo nell'oggetto 'franchising'. Le selezioni verranno effettuate esclusivamente su convocazione dopo aver visionato quanto inoltrato dai candidati.

Uno spettacolo teatrale

Per realizzare uno spettacolo teatrale dal titolo Notre Dame de Paris, per la regia di Gilles Maheu, sono in corso le selezioni di ballerini e ballerine, in possesso di rilevante preparazione fisico-atletica e di notevole base tecnica classica e contemporanea, nonché di acrobati e ginnasti, dotati di elevata preparazione di carattere acrobatico e di forte capacità nell'esecuzione di back flips e salti dietro.

Infine, si cercano breakers in grado di eseguire head-spin e power moves combo. I casting, aperti esclusivamente ai maggiorenni, si svolgeranno a Milano il 4 e il 5 marzo 2019, con un call back previsto per il 6 marzo. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 22 febbraio i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre il proprio curriculum artistico e due fotografie di livello professionale (una in primo piano e una a figura intera), a questo indirizzo di posta elettronica: ballerini@ndpitalia.it. Nei giorni successivi e comunque entro il prossimo 25 febbraio, i candidati ritenuti idonei sulla base della documentazione inoltrata verranno convocati per le selezioni.