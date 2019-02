Annuncio

In questo periodo sono molte le offerte di lavoro proposte da vari studi legali situati in varie zone del territorio nazionale. In particolare giungono notizie di opportunità provenienti da Milano, da Vicenza e da Roma. Le risorse umane assunte verranno inserite con contratti lavorativi a tempo determinato e full time. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di che cosa realmente si tratta.

Posizioni aperte

La società di avvocati denominata La Scala ricerca personale esperto, in qualità di addetto agli uffici giudiziari e di associate con una certa esperienza nel settore del recupero crediti, delle esecuzioni forzate e del contenzioso bancario, da collocare presso la sede di Roma.

La stesso società legale seleziona anche avvocati abilitati alla professione forense da almeno 3 anni, con una documentata esperienza nel campo fallimentare e bancario da assegnare nel team Concorsuale, e in ambito del recupero crediti e delle esecuzioni immobiliari nella sezione bancaria in località Milano.

Sempre per la zona di Milano si assume un avvocato e/o praticante abilitato per l'elaborazione di servizi di due diligence che consiste nell'analisi di portafogli di crediti non performing di natura bancaria.

Oltre a ciò, La Scala cerca avvocati da inserire nel gruppo paralegal in grado di compilare atti standard. Viene richiesto un praticante con una determinata esperienza nella sfera fallimentare. Si ricerca un giovane soggetto con l'incarico di Reporting & Data Analyst con competenze in discipline come informatica, statistica ed economia, da introdurre a supporto delle attività di Performance Management e Project Management all'interno della Direzione Generale della Società.

C'è una posizione aperta destinata ad un/una addetto/a in possesso del diploma o laurea triennale o magistrale, da immettere tramite la segreteria generale di Vicenza.

Infine, per la sede di lavoro di Milano si seleziona un apprendista da indirizzare mediante il team contenzioso bancario. Gli eventuali candidati possono inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente sul sito web ''La Scala Società tra Avvocati > Posizioni Aperte''.

Posti di lavoro nel settore legale

L'Agenzia Quanta S.p.A. di Milano assume per conto di uno studio legale internazionale una segretaria che ha conseguito il diploma di maturità e un'ottima padronanza della lingua inglese.

La Filiale Manpower di Roma seleziona a nome di una multinazionale Insurance 2 specialisti legali con un'eccellente comprensione della lingua inglese, in veste di ''avvocato Affari Societari'' e ''avvocato Ufficio Gare''.

Per concludere, l'azienda Openjobmetis SpA di Roma richiede per una società cliente un/una addetto/a all'ufficio legale in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e dell'abilitazione all'esercizio di avvocato. Il concorrente deve avere una buona capacità del diritto amministrativo, meglio se in questioni di appalti e concessioni pubbliche, e nel diritto commerciale e societario, specialmente sulla contrattualistica.

Per visionare al meglio e accedere a queste ultime tre opportunità lavorative è necessario collegarsi sul portale online ''InfoJobs > Offerte di lavoro''.