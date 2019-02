Annuncio

Ultime ore per candidarsi al Recruiting Day di Ferrovie dello Stato. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 di mercoledì 6 febbraio, successivamente i candidati selezionati verranno convocati per partecipare ad una giornata di assessment in programma il 20 febbraio a Roma. L'iniziativa del Gruppo FS, opportunamente divulgata anche attraverso i canali social con un ulteriore remind pubblicato proprio nella giornata di ieri sul profilo Facebook dell'azienda, si somma al piano assunzioni 2019 che prevede circa 4000 posti di lavori.

Posizioni aperte in Ferrovie dello Stato e requisiti

Accanto alle 4000 assunzioni in Ferrovie dello Stato previste dal piano recentemente annunciato, attraverso il recruiting day invece il Gruppo FS intende ricercare:

Progettista elettrico in possesso dei seguenti requisiti: laurea in Ingegneria elettrica, inglese di livello B2 e conoscenze informatiche quali BIM, Autocad, Office e Doors.

Specialista jr ingegneria degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario in possesso della laurea in Ingegneria elettronica e dell'abilitazione all'esercizio della professione in aggiunta al requisito della conoscenza linguistica richiesto a chi si candida per la posizione di progettista elettrico.

Specialista jr ingegneria della diagnostica e dei sistemi di supervisione in possesso di: laurea in Ingegneria informatica oltre ai requisiti previsti per le precedenti figure.

Specialista jr ingegneria delle telecomunicazioni. Requisito: laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni in aggiunta ai precedenti.

Specialista jr mezzi d'opera e attrezzature. Requisiti: laurea in Ingegneria meccanica, inglese livello B2 e ottima conoscenza dell'intero pacchetto Office.

Come partecipare al recruiting day di Ferrovie dello Stato

Per partecipare alle selezioni è sufficiente consultare entro le ore 12.00 del 6 febbraio il sito fsrecruiting.it e cliccare sul tasto 'candidati subito'.

Si aprirà così una nuova finestra nella quale effettuare la registrazione inserendo i propri dati anagrafici oltre ai titoli di studio e alle compentenze acquisite e successivamente scegliere la posizione aperta per la quale ci vuole candidare e sperare di iniziare a lavorare con Ferrovie dello Stato. Anche nel caso in cui si sia già provveduto a registrarsi per precedenti recruiting day, per l'iniziativa di questo mese di febbraio sarà necessario effettuare una nuova registrazione. Chi supererà la prima fase, vale a dire la selezione digitale, prenderà parte alla giornata prevista a Roma.