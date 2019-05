Casting aperti per la ricerca di attori, attrici e opinionisti per la nota trasmissione televisiva Forum, in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per realizzare una web serie da girarsi a Milano e prodotta da alcuni studenti della Nuova Accademia di Belle Arti.

Forum

Per la nota trasmissione televisiva Forum, condotta da Barbara Palombelli e in onda sulle reti Mediaset, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e opinionisti, tutti retribuiti.

Si cercano anche partecipanti come pubblico in studio, ma in questo è previsto solamente un rimborso spese. In particolare, la richiesta relativa ad attori, attrici e opinionisti, è indirizzata verso maggiorenni ambosessi in grado di proporre in modo adeguato le situazioni e le fattispecie che vengono volta a volta affrontate, o in possesso di buone capacità di valutazione dei vari casi proposti. Gli interessati devono far riferimento al sito della casa di produzione Corima Tv, compilando l'apposito form online relativo al programma televisivo, inserendo i propri dati personali e di contatto e quanto viene comunque richiesto, e allegando poi due fotografie (in primo piano e a figura intera).

Casting per il programma televisivo 'Forum' e una web serie collegata a NABA

Occorre inoltre specificare il ruolo per cui si presenta la propria candidatura aggiungendo una breve descrizione di sé stessi. I casting si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione.

Una web serie

Per la realizzazione di una interessante web serie prodotta da alcuni studenti della Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano, sono in corso le selezioni di attori e attrici. Le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo tra la fine del mese di giugno e gli inizi del mese di luglio, orientativamente in queste date: 19, 22, 23, 29, 30 giugno e 1, 6, 6, 8, luglio.

In particolare, la richiesta è orientata verso attori e attrici residenti tra Milano e dintorni per i seguenti ruoli: Claudio, un uomo di età compresa tra 30 e 35 anni, con struttura fisica atletica e di bella presenza, Samuel, un ragazzino tra 10 e 12 anni, dal viso dolce e delicato, con una voce chiara e pulita e in possesso di rilevanti capacità attoriali, Ana, una bambina tra 5 e 7 anni, solare, Avvocato 1: un uomo o una donna di età compresa tra 30 e 40 anni, dai modi raffinati quanto eleganti, e in possesso di una notevole dialettica, Avvocato 2: un uomo o una donna sempre di età tra 30 e 40 anni, con modi eleganti e ottime abilità nel sostenere una animata conversazione, Marco, tra 40 e 60 anni di età, dallo sguardo comprensivo, Giudice, di età compresa tra 50 e 60 anni, con modi di fare eleganti e un timbro di voce chiaro e pulito.

Gli interessati a prendere parte ai casting, che si terranno poi a Milano il prossimo 29 maggio, devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: ''federica_proserpio@yahoo.it''.