Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un nuovo importante film da girarsi nel Lazio e per un nuovo e interessante programma televisivo, su rete nazionale, incentrato su tematiche di cucina.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo film dei due celebri attori e conduttori comici siciliani Ficarra e Picone, sono partite le selezioni.

A tale proposito, si era già parlato di una importante produzione cinematografica da girarsi nel Lazio. Ora è possibile confermare che si tratta di un film dei due comici, ben noti sia per importanti partecipazioni televisive tra cui Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, che per film di notevole successo, come L'Ora Legale ma anche per tanto altri. I casting per il nuovo film in questione si svolgeranno ad Arpino (Frosinone), per l'esattezza a Palazzo Boncompagni il 4 e il 5 giugno, per ambosessi di età compresa tra 18 e 70 anni.

Casting per un nuovo film di Ficarra e Picone e per un nuovo programma TV

L'orario sarà sempre dalle ore 9 alle 18 (con pausa pranzo), dedicando il primo giorno alle selezioni agli uomini e il secondo alle donne. Gli interessati che desiderano partecipare come comparse al film, che verrà poi girato nei mesi estivi e successivamente sarà distribuito da Medusa, devono presentarsi direttamente portando con la copia di un documento di identità e del codice fiscale.

Un nuovo programma televisivo

Presso numerosi Scavolini Store di tutta Italia sono attualmente in corso le selezioni di ambosessi maggiorenni interessati che intendono prendere parte a un nuovo programma televisivo di cui Scavolini, noto marchio di arredamento, è co-produttore e che andrà in onda su un canale nazionale.

La trasmissione sarà incentrata su tematiche relative alla cucina e a quanti desiderano cimentarsi in tale ambito. Le prossime principali selezioni si terranno in base al seguente calendario: il 25 maggio a Milano Sempione (Corso Sempione, 39, dalle ore 10 alle 13), Milano Missori (Piazza Missori, 2, dalle 15 alle ore 19), Torino Lingotto (Via Spotorno, angolo Via Biglieri, 1, ore 10/13), il 26 maggio a Verona (Via Dominutti, ore 16/19), Bologna (Via Amedeo Parmeggiani, 2/f, dalle ore 10 alle 13), Firenze (Via Maragliano, 100, dalle ore 16 alle ore 19), il 31 maggio a Napoli Portici (Via Vincenzo Bianchi, 8/26, dalle ore 15 alle ore 19) e a Roma (Viale Giustiniano Imperatore, 78/88, dalle ore 15 alle 19), il 2 giugno a Cagliari (Via dei Carroz, 10, ore 15/19), Napoli Fuorigrotta (Via Giulio Cesare, 108/112 dalle 9, 30 alle 12), 30).

Gli interessati devono far riferimento al sito web di Scavolini, dove troveranno ogni ulteriore informazione e indicazione.