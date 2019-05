Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 maggio 2019 vedono emergere nuovamente le rivendicazioni delle parti sociali. I principali sindacati si stanno infatti preparando per una nuova mobilitazione nazionale che avrà luogo nelle prossime settimane, durante la quale si chiederà maggiore attenzione rispetto alle tematiche previdenziali. Nel frattempo anche dal CODS (ovvero il Comitato Opzione Donna Social) emerge preoccupazione per le mancate tutele pensionistiche delle iscritte.

Sulle pensioni si prepara la mobilitazione: preoccupazione espressa da sindacati e comitati

La Cgil si prepara alla mobilitazione sulle pensioni con lo slogan: 'dateci retta'

Il tema delle pensioni continua a restare al centro delle rivendicazioni dei sindacati, che si stanno preparando per una nuova mobilitazione. A tal proposito, il prossimo 9 maggio a Padova, Roma e Napoli avranno luogo tre grandi assemblee, in preparazione di una grande manifestazione nazionale che si terrà a Roma (in Piazza del Popolo) il prossimo 1° giugno 2019. La protesta è organizzata contro la mancanza di attenzione sulla tematica previdenziale da parte dell'esecutivo, visto i tagli alle rivalutazioni e il limitato numero di persone che potranno beneficiare della nuova pensione di cittadinanza.

Mentre nella scorsa legge di bilancio non si è purtroppo affrontato il tema della tassazione maggiore che i pensionati pagano rispetto ai dipendenti. Altrettanto assenti sono state le tematiche della sanità e dell'assistenza alle persone non autosufficienti. Questioni che in tutta evidenza coinvolgono fortemente i pensionati così come le persone in età avanzata. Su tutti questi aspetti la Cgil ribadisce la mancanza di risorse ed una situazione di emergenza nazionale che il Paese non risulta pronto ad affrontare.

Armiliato (CODS): seguiamo con lucidità la situazione

Anche dal Comitato Opzione Donna Social si continua a ribadire la necessità di maggiori tutele e di un riconoscimento per la difficile situazione previdenziale delle donne (attraverso l'hashtag #ledonnenonsilascianorimbambire). Negli ultimi post pubblicati dalla fondatrice Orietta Armiliato si prende atto dell'ultimo Ddl annunciato dal Sottosegretario Claudio Durigon, "nel quale, stante le premesse e le anticipazioni ricevute, dovremmo trovare alcune proposte di provvedimenti mirati a tutelare la platea femminile".

Dallo stesso Comitato emerge però anche un'attenta analisi rispetto all'attuale situazione dell'esecutivo, così come al contesto economico e finanziario nel quale si trova ad operare. Anche per questo motivo, si ribadisce la massima attenzione verso gli ultimi sviluppi. "Continuiamo a seguire con lucidità tutto ciò che si muove intorno a noi e che spesso o viene amplificato o, come accade ancor più spesso, non viene espresso per nulla, ma che si riesce comunque ad evincere, seguendo gli eventi con attenzione e ragionando con lineare chiarezza", conclude Armiliato.