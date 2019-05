Attualmente, sono in atto alcuni bandi di concorso da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il conferimento di vari posti di lavoro situati sul territorio nazionale ed estero.

Bandi di concorso a maggio

Il Mef ha indetto quattro procedimenti selettivi per il conseguimento di incarichi dirigenziali di livello non generale in qualità di dirigente dell'ufficio III e VIII della direzione II del dipartimento del tesoro, dell'ufficio V e III centrale del bilancio mediante il ministero dell'economia e delle finanza e tramite il ministero dello sviluppo economico del dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Gli eventuali partecipanti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in materie economiche, finanziarie, scienze statistiche, matematica, scienze politiche;

conoscenza della lingua inglese;

competenze informatiche.

I profili interessati a ricoprire tali posizioni dirigenziali possono reperire maggiori dettagli direttamente sul portale web del ''Ministero dell'Economia e delle Finanze''. Le domande di ammissione devono giungere entro martedì 28 maggio 2019.

Posizioni aperte a giugno

L'istituzione Era-agenzia dell'Unione europea per le ferrovie di Valenciennes in Francia ricerca personale in veste di administrator (project officer) in the operational units ovvero ''amministratore (responsabile di progetto) nelle unità operative'' con le successive qualifiche e requisiti:

laurea;

fluente padronanza della lingua tedesca di livello C1 e dell'inglese di livello B2, ambedue scritte e parlate;

comprensione di una di queste lingue: ceco, ungherese, slovacco, polacco, svedese, sia parlate che scritte;

esperienza professionale nei sistemi di gestione, di sicurezza e operazioni ferroviarie.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse per email alla casella di posta: jobs @ era.europa.eu entro martedì 11 giugno 2019.

L'agenzia europea per la difesa-Eda di Bruxelles in Belgio seleziona profili esperti con il ruolo di facility management assistant ossia ''assistente alla gestione delle strutture'' detentore di questi titoli di istruzione e requisiti:

diploma o laurea in facility management, building management, costruzione, ingegneria e servizi di costruzione, ospitalità, proprietà, amministrazione;

possedere la certificazione di conseiller en prévention niveau cioè ''livello del consulente di prevenzione'';

patente di guida di tipo B;

abilità organizzative e amministrative;

ottima padronanza dell'inglese e del francese, sia scritto che orale;

eccellenti capacità di Ms office.

L'istanza deve giungere entro mercoledì 12 giugno 2019.

L'organismo Lisa-agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di Tallinn in Estonia assume nuove risorse qualificate con la carica di deputy executive director ovvero ''vicedirettore esecutivo'' in possesso dei consecutivi titoli universitari e requisiti:

diploma di laurea in economia aziendale, tecnologie dell'informazione, affari europei;

competenze nelle norme legislative della giurisprudenza dell'UE;

ottima comprensione della lingua inglese sai scritta che parlata, almeno di livello C1.

La domanda di assunzione deve giungere entro le ore 23:59 EET and 22:59 CET di lunedì 17 giugno 2019.

I presunti candidati che desiderano ottenere più informazioni al riguardo devono contattare la pagina internet ufficiale della ''Farnesina''.