Sono attualmente aperte le selezioni di giovani attrici per Liolà, commedia di Luigi Pirandello. Tra gli interpreti principali Sergio Assisi, Roberta Giarrusso e altri noti attori e attrici. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per nuove produzioni teatrali del Tappeto Volante, che verranno poi messe in scena a Napoli.

Liolà

Per la realizzazione dell'importante spettacolo teatrale dal titolo Liolà, di Luigi Pirandello, sono in corso le selezioni di attrici.

Si tratta di una celebre commedia del grande scrittore, narratore, poeta e drammaturgo, che venne messa in scena per la prima volta nel 1916 a Roma, con il sottotitolo 'Commedia campestre in tre atti', in dialetto siciliano. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso due giovani attrici siciliane di età compresa tra 20 e 24 anni. Le selezionate saranno poi chiamate a interpretare rispettivamente il ruolo di Nela e quello di Ciuzza.

Casting per uno spettacolo con Sergio Assisi e una importante iniziativa

Tra gli interpreti principali possiamo menzionare innanzitutto Sergio Assisi, attore molto noto e amato di cinema, serie televisive, spettacoli teatrali, ma spesso presente anche in programmi televisivi di intrattenimento. Nel cast sono inoltre presenti, tra gli altri, anche Roberta Giarrusso, Ileana Rigano e Caterina Milicchio. Le interessate a presentare la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 14 giugno dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale e due fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: isolacast@gmail.com.

Alle audizioni, che si svolgeranno esclusivamente su convocazione, seguirà il periodo delle prove e la messa in scena dello spettacolo, che verrà poi portato in tour nei primi mesi del 2020.

Il 'Tappeto Volante'

Per realizzare alcuni nuovi interessanti spettacoli teatrali della società di produzione Tappeto Volante, sono in corso le selezioni. In particolare, per la stagione teatrale 2019/2020, si cercano attori, attrici, performers, ballerine, cantanti.

L'attività si svolgerà poi a Napoli. Si ricorda che la società Tappeto Volante si occupa di molteplici attività tra cui, oltre alla produzione di spettacoli, anche la realizzazione di eventi di primo livello, progetti, iniziative di rilevante importanza e altro ancora. Tornando alle nuove produzioni in questione, gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare dati personali e riferimenti di contatto, allegando poi il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@tappetovolante.org.

Le selezioni si terranno, solo su convocazione, a seguito di una accurata valutazione della documentazione inoltrata.