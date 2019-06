Sono aperti i casting per la ricerca di comparse per una produzione cinematografica di livello internazionale da girare in Costiera Amalfitana. Sono inoltre tuttora aperte, da parte dell'agenzia GiZa Eventi, le selezioni di hostess per alcune importanti iniziative.

Una produzione cinematografica

Per la realizzazione di una importante produzione cinematografica di livello internazionale sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Le riprese verranno poi effettuate in Costiera Amalfitana nel corso di questa estate.

In particolare, la richiesta è indirizzata a uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni, residenti nella zona delle riprese. Oltre alla richiesta generica indicata, tra queste comparse si cercano ambosessi maggiorenni appartenenti a qualsiasi etnia e comunque con caratteristiche tipologiche da stranieri, verso ambosessi tra 25 e 55 anni che svolgano effettivamente l'attività di camerieri/e o di maître, nonché nei confronti di atleti, con carnagione e occhi chiari, sia italiani che stranieri e di struttura fisica robusta e piuttosto alti.

Infine, si cercano medici ambosessi di età compresa tra 40 e 50 anni. Gli interessati a proporsi come candidati devono presentarsi direttamente, portando con sé la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale, il prossimo 4 luglio a Ravello, presso l'Auditorium Niemeyer, o il 5 luglio a Maiori, presso l'Auditorium L'Incontro - Scuola Media Statale 'Staibano'. In entrambe i casi le selezioni inizieranno alle ore 10:00 per concludersi orientativamente entro le ore 17:00.

Si richiede la disponibilità per il periodo che va dal 31 luglio al 18 agosto. Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visionare la pagina ufficiale Facebook di Young Fashion Agency.

GiZa Eventi

L'agenzia GiZa Eventi cerca hostess immagine per la Fiera Meeting di Rimini, che si terrà dal 18 al 24 agosto presso il polo fieristico. Si richiede la disponibilità, anche solo parziale, per il periodo indicato. In ogni caso tutti i giorni l'orario previsto è dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

Si precisa che non sono previsti rimborsi spese. Le interessate devono inviare entro e non oltre il prossimo 5 agosto i propri dati personali e di contatto, unitamente a quanto concerne età, altezza e taglia, allegando poi cinque fotografie recenti e il proprio curriculum professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: sonia@ gizaeventi.com. Nell'oggetto occorre inserire 'Immagine Meeting'. Allo stesso indirizzo email possono inviare la propria candidatura le interessate a proporsi come hostess per un evento che si terrà a Somma Lombardo (Varese) dal 18 al 21 luglio.

In questo caso nell'oggetto occorre inserire 'Hostess Somma Lombardo'.