Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un interessante spettacolo teatrale da mettere poi in scena a Roma. Sono inoltre in corso i casting per la ricerca di numerosi ballerini, ballerine e cantanti per spettacoli ed eventi da tenersi a bordo delle navi da crociera Aida.

Uno spettacolo teatrale

Per uno spettacolo teatrale, con debutto previsto tra il 10 e il 22 settembre 2019, sono aperte le selezioni per la ricerca di tre attori e di due attrici.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso un uomo di 25/30 anni, uno tra 40 e 50 anni e uno di età compresa tra 50 e 60 anni, nonché verso una donna di 35/40 anni e una tra 40 e 50 anni. Gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 27 giugno la propria candidatura a infogruppotnt@gmail.com, allegando il proprio curriculum artistico e alcune fotografie e indicando i propri dati personali e di contatto.

Spettacoli musicali

Per la realizzazione di numerosi spettacoli ed eventi a bordo delle navi da crociera Aida, per la durata complessiva di diversi mesi, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini, ballerine e cantanti.

I casting sono aperti a maggiorenni dotati di rilevante abilità nell'ambito dell'intrattenimento e dell'interpretazione. Entrando maggiormente nello specifico, ai cantanti si richiede una notevole versatilità tra vati stili musicali, quali pop rock e musical, unitamente a buone capacità di movimento. Per quanto concerne poi i ballerini, questi devono avere una statura compresa tra 1,70 e 1,85 cm, mentre le ballerine tra 1,60 e 1,80 cm. Tutti i candidati devono inoltre possedere una forte personalità, un'adeguata conoscenza della lingua inglese, e buone abilità recitative.

I casting in questione si terranno a Bologna, esclusivamente su convocazione, il 6 e il 7 luglio, presso il BSMT Center for the Performing Art. In tale ambito i cantanti dovranno presentare due canzoni (ballad e up-tempo) appartenenti a differenti stili musicali (musical moderno, pop, rock), portando i relativi spartiti. Ballerini e ballerine dovranno avere abiti adatti per la prova di ballo e le donne portare sia scarpe basse che coi tacchi. Gli interessati che intendono candidarsi devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto e il proprio curriculum artistico-professionale al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@aida.de.

Sarà particolarmente gradito l'inoltro della documentazione tradotta in lingua inglese.