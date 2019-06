Ritorniamo a parlare di Concorsi Pubblici nell'ambito della Sanità, segnalando dalle ultime pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "Concorsi ed Esami", due selezioni per infermieri in Emilia Romagna e Toscana, più due bandi per operatori socio-sanitari in Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Ora guardiamo nel dettaglio i requisiti, le modalità di partecipazione e le scadenze di questi concorsi.

Concorsi per Infermieri: scadenza a luglio

L'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (Estar) della Toscana ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di due posti a tempo indeterminato, nel profilo collaboratore professionale sanitario infermiere, da assumere nell' Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, a Siena, nella categoria professionale D. Requisiti per la partecipazione alla selezione per titoli ed esami, sono il possesso della laurea triennale in infermieristica, il diploma universitario di Infermiere o titoli del vecchio ordinamento riconosciuti come equipollenti, più iscrizione all'Ordine Professionale.

I candidati per poter prendere parte al bando, dovranno registrarsi al portale sul sito www.estar.toscana.it , selezionando la sezione selezioni in atto in concorsi e compilando l'apposito form: la scadenza per la presentazione della documentazione è fissata per le ore 12 del 4 luglio 2019. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell'Estar.

L'Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente, in provincia di Piacenza, ha invece indetto una selezione per titoli ed esami di 5 infermieri a tempo indeterminato, nella categoria C1.

Secondo il bando (disponibile sul sito www.aspazalea.it nella sezione "Bandi di concorso", i requisiti per la candidatura sono il possesso della laurea in infermieristica o titolo equipollente e l'iscrizione all'albo per la professione. Inoltre è richiesta la conoscenza della lingua inglese e la patente B con disponibilità ad utilizzare i mezzi di trasporto dell'Azienda pubblica.

Coloro che intendo partecipare a questa selezione, devono presentare domanda telematicamente, accedendo al servizio presente nella sezione "Bandi di Concorso" in "Amministrazione Trasparente" nel sito www.aspazalea.it.

Data ultima di inoltro, pena l'esclusione, è il giorno lunedì 8 luglio.

Operatore socio-sanitario: le selezioni in Lombardia e Friuli

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese con sede a Legnano, seleziona a tempo indeterminato 2 Oss. La selezione pubblica per titoli ed esami, richiede l'attestato di operatore socio-sanitario e l'idoneità fisica l'impiego. Per partecipare al concorso le domande (con modello disponibile sul sito dell'Ente www.asst-ovestmi.it), se redatte in carta semplice e con l'apposita documentazione, possono essere inoltrate con raccomandata a Via Papa giovanni Paolo II, s.n.c.

– 20025 Legnano (Mi), oppure digitalmente tramite PEC (Posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo@pec.asst-ovestmi.it. Il bando scade il giorno 23 giugno.

In Friuli Venezia Giulia, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'Umberto I' di Pordenone, ha indetto un concorso per un posto di operatore socio-sanitario con inquadramento salariale B (posizione B3), a tempo indeterminato. Requisito necessario per partecipare alla selezione, insieme all'ottemperamento di tutti i diritti civili ed elettorali, è il possesso della qualifica professionale richiesta per l'impiego.

La domanda di partecipazione (con modulo disponibile in "Bandi di concorso", in "Amministrazione trasparente" del sito www.aspumbertoprimo.it), potrà essere sia tramite raccomandata al recapito dell'ASP Umberto I in Via Revedole 88 – 33170 Pordenone, che PEC all'indirizzo asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it. Termine ultimo per l'inoltro è indicato il 30 giugno 2019.