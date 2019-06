Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e figuranti speciali, per realizzare un nuovo film, diretto dal regista Roberto D'Antona e prodotto da L/D Production Company, da girare in Piemonte.

Il film e le richieste

Per un film prodotto da L/D Production Company, con il supporto di DRN Store e Sidermetal, sono aperte le selezioni per la ricerca di varie figure. Le riprese verranno poi effettuate nei mesi di agosto e di settembre in Piemonte.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare, per il film dal titolo Caleb, diretto dal regista Roberto D'Antona, si cercano innanzitutto figuranti speciali per la copertura di piccoli ruoli e scene di azione, ma anche varie figure per la copertura di importanti ruoli: un uomo tra 30 e 60 anni, particolarmente raffinato, serio nonché elegante (ruolo: Maitre), un uomo di età compresa tra 25 e 40 anni, settentrionale, molto simpatico (ruolo: Giordano), un uomo tra 35 e 50 anni, con uno sguardo intenso e dallo stile elegante e fascinoso (ruolo: Alfredo), una ragazza di bella presenza, longilinea quanto sportiva e di età compresa tra 20 e 25 anni (ruolo: Samira), un uomo tra 40 e 60 anni, con lineamenti marcati e viso alquanto vissuto (ruolo: Ludovico), una ragazza tra 16 e 20 anni, con modi di fare notevolmente semplici nonché dolci e carnagione alquanto chiara (ruolo: Jolanda), un uomo di età compresa tra 30 e 45 anni, con sguardo gelido e struttura fisica decisamente atletica (ruolo: Commissario).

Casting per un nuovo film da girarsi in Piemonte

I casting

Le selezioni, aperte solo a residenti in Piemonte e Lombardia, non prevedono la dimostrazione di pregresse esperienze in ambito recitativo. A tale proposito, gli interessati devono, entro e non oltre il prossimo 20 giugno, inoltrare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie (da 2 a 4) in primo piano e a figura intera, e, se possibile, uno showreel nonché il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.ldproductioncompany @gmail.com.

Pubblicità

Dopo una prima pre-selezione collegata alla rigorosa valutazione della documentazione inoltrata, entro la fine del mese di giugno a Novara si svolgeranno i relativi casting, esclusivamente su convocazione. In sede di selezione sarà necessario avere con sé la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale. I candidati minorenni dovranno presentarsi accompagnati da almeno un genitore o da un tutore legale, i quali saranno tenuti ad avere con sé la fotocopia di un proprio documento di identità.

Per ulteriori indicazioni e dettagli si consiglia di far riferimento alla pagina ufficiale Facebook della casa di produzione del film.