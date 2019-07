Attualmente, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico, per la copertura di numerosi posti con l'incarico di medico, infermiere-ostetrica e operatore socio sanitario Oss da assegnare presso le aziende unità sanitarie locali, il centro servizi per anziani e l'agenzia per il lavoro Temporary situate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso ad agosto

L'Ausl di Sondrio (Lombardia) ha bandito due Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento con un contratto a tempo indeterminato di 12 dirigenti medici, di cui 8 posti per il settore chirurgico e delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia, ostetricia e ginecologia, campo medico e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria e di nefrologia e 4 posizioni per l'area di medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.

Le domande di assunzione devono essere compilate su carta semplice e inviate al direttore generale dell'ASST Valtellina e Alto Lario, in via Stelvio n. 25, 23100 Sondrio entro giovedì 22 agosto 2019.

Per reperire ulteriori delucidazioni è possibile contattare l'ufficio concorsi al numero di telefono: 0342/521083-521 www. Asst-val.it > Albo on-line > Concorsi e avvisi > Concorsi tempo indeterminato.

Si precisa che il primo procedimento selettivo è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia-Serie Inserzioni concorsi > in data 19 giugno 2019. Mentre, la seconda procedura di selezione è si può trovare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia-Serie Inserzioni concorsi > in data 26 giugno 2019.

Il Centro Servizi Anziani di Adria in provincia di Rovigo (Veneto) ha promulgato un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a tempo indeterminato full time con un contratto di lavoro subordinato di 2 impieghi con il ruolo di infermiere professionale di categoria D.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

La domanda di partecipazione deve giungere entro giovedì 15 agosto 2019. Per acquisire maggiori informazioni si può contattare telefonicamente l'ufficio personale al numero: 0426-903311 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 oppure inoltrare una email alla casella segreteria @ csaadria.it.

L'Ausl di Rimini (Emilia Romagna) ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto a tempo indeterminato di 2 dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, in possesso della laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti classi di lauree delle professioni sanitarie:

scienze infermieristiche e ostetriche;

scienze riabilitative delle professioni sanitarie;

scienze delle professioni sanitarie tecniche;

scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

La domanda di ammissione deve pervenire solo telematicamente collegandosi sul sito online: www. auslromagna.it entro le ore 12:00 di lunedì 19 agosto 2019.

Altre ricerche in atto

L'agenzia per il lavoro Temporary con filiale ad Albenga in provincia di Savona (Liguria) assume con un contratto a tempo determinato con possibili proroghe e/o successive collaborazioni 5 risorse qualificate con la mansione di operatore e operatrici socio sanitario Oss, da ubicare nella sede di lavoro di Imperia (Liguria). Si precisa che non viene richiesta alcuna esperienza lavorativa.

Tuttavia, la sola formazione minima che si esige è la licenza media. La suddetta offerta di lavoro scade martedì 20 agosto 2019.