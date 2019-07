Selezioni ancora aperte, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di nuove produzioni con riprese da effettuarsi a breve a Cinecittà. Sono inoltre in corso i casting per realizzare la nuova campagna pubblicitaria della Coop, prodotta da 'The Family', con riprese da effettuarsi in Toscana.

Cineworld Roma

Sono in corso le selezioni a cura di Cineworld Roma per la ricerca di vari uomini, di età compresa tra 25 e 35 anni, per la realizzazione di un nuovo film.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso candidati nati in Egitto, Marocco, Libia, Algeria. Gli interessati che intendono proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali e riferimenti di contatto, unitamente a qualche foto, all'indirizzo di posta elettronica laurabossa@cineworldroma.com o chiamare direttamente questo numero di telefono: 338/ 4077856. Le riprese in questione verranno effettuate lunedì 22 luglio a Roma, Cinecittà.

Sempre Cineworld Roma cerca poi ragazze di età compresa tra 20 e 30 anni per realizzare delle fotografie in costume da bagno in relazione ad un'ulteriore produzione. Le interessate possono mandare dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie all'indirizzo email: casting@cineworldroma.com o tramite WhatsApp a questo numero di telefono: 346/ 6066646. Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma.

Campagna pubblicitaria Coop

Per la nuova campagna pubblicitaria della Coop, che verrà prodotta da The Family, sono aperti i casting. Le riprese verranno poi effettuate in Toscana verso la fine di questo mese di luglio 2019. La richiesta in questione è indirizzata verso comparse di età compresa tra 18 e 65 anni, uomini e donne. Gli interessati che intendono proporsi devono presentarsi direttamente a Grosseto il prossimo 18 luglio dalle ore 11 alle ore 15 presso 'Quanto Basta Libreria' (Piazza Picciardi, 1), e dalle ore 15:30 alle ore 20 presso 'Comix Cafè' (Piazza San Michele, 4).

Occorre portare la fotocopia fronte/retro di un proprio documento di identità, il codice fiscale (o la tessera sanitaria) e la copia a stampa del proprio codice Iban (di un conto o di una carta). I candidati extracomunitari devono presentare anche il proprio permesso di soggiorno in corso di validità. Quanti desiderano avere ulteriori indicazioni relativamente ai casting in questione possono far riferimento al gruppo Facebook di Toscana Film Commission.