Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse a cura di Macaia Film srl per il film dal titolo Io sono Vera, di Beniamino Catena, da girarsi in Liguria.

Sono inoltre aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per la ricerca di numerose comparse per un nuovo importante film da girare a Trieste.

Io sono Vera

Per la realizzazione di un film diretto dal regista Beniamino Catena e prodotto da Macaia Film srl, sono in corso le selezioni di attori e comparse.

Il film, dal titolo Io sono Vera e che beneficia del patrocinio di Genova Liguria Film Commission è una co-produzione internazionale. Le riprese verranno poi effettuate nel mese di ottobre, nella zona tra Albenga e Finale Ligure, e comunque tutte nell'ambito della Liguria.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 10 e 13 anni. Gli interessati devono presentarsi direttamente, accompagnati da un genitore o da un tutore legale, il 15 e il 16 luglio a Pietra Ligure (Savona), presso la sede di Asd RunRivieraRun (Via G.B.

Montaldo 22), dalle ore 10 alle 17. È necessario avere con sè un documento di identità e verrà inoltre richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, in base alla vigente normativa in tema di privacy. Per ulteriori informazioni e dettagli si può far riferimento alla pagina ufficiale Facrbook di Genova Liguria Film Commission o inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ macaiafilm.com.

Galaxia Casting

Per un importante film da girarsi a Trieste nel prossimo mese di agosto, sono aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per la ricerca di numerose comparse.

In particolare, la richiesta è orientata verso ambosessi maggiorenni di nazionalità italiana, innanzitutto di origine asiatica e africana, ma comunque di qualunque etnia di appartenenza, e verso bambini e bambine di nazionalità italiana e di età compresa tra 6 e 9 anni e frequentanti scuole di danza e ballo in qualsiasi stile.

Gli interessati a candidarsi devono presentarsi direttamente a Trieste dal 9 al 12 luglio presso il Seminario Vescovile (Via Pasquale Bersenghi, 16), dalle ore 15 alle ore 18,30.

Tutti sono tenuti a portare con sè la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale, oltre al permesso di soggiorno nel caso siano extracomunitari. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, muniti a loro volta di un documento di identità, del codice fiscale e, se extracomunitari, del permesso di soggiorno in corso di validità. Per ulteriori informazioni consigliamo di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Galaxia Casting.